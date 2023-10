Yes Indeed วงดนตรีวัยรุ่นสุดฮอต รียูเนียนเปิดหมวก ย้อนความทรงจำทำสยามแตก ชวนศิลปินแจมสุดมันส์ ใน Yes Indeed Re-Union at Siam Walking Street

คึกคักสุดพลังกระหึ่มสยามสแควร์ ทั้งศิลปินและแฟนๆ เมื่อวงดนตรีวัยรุ่นสุดฮอต Yes Indeed กลับมารียูเนียนพาย้อนความทรงจำอีกครั้งใน Yes Indeed Re-Union at Siam Walking Street ที่ลาน Block I สยามสแควร์ หลังแจ้งเกิดจากวงดนตรีเปิดหมวกสุดปังทำสยามสแควร์แตกมาแล้ว ก่อนจะคว้าฝันได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินเต็มตัวค่าย White Music ในเครือ GMM MUSIC

งานนี้ทั้ง 5 สมาชิก แพนเค้ก อิสรีย์(ร้องนำ), พอร์ส นรากร (ร้องนำ/กีต้าร์), มังกร รัชชานนท์ (กลอง),ทะเล-ยศธกร(กีต้าร์), ตฤณ ฟูจิตนิรันดร์(คีย์บอร์ด) เล่นเพลง เลื่อนชั้น, ลอกข้อสอบ เพลงของตัวเองและขนเพลงฮิตชุดใหญ่มาเสิร์ฟแฟนๆ ที่มารอเชียร์กันแน่นล้นถนน

พร้อมชวนศิลปินรุ่นพี่ อาทิ เนม getsunova, ติ๊ก Playground, ปอ Whal & Dolph, FIRZTER, ฮิว The White Hair Cut ,โทรุ และ สงกรานต์ จาก White Newbies รวมทั้งศิลปินตัวพ่อ เจ เจตริน ร่วมแจมสุดมันส์ ชวนคิดถึงบรรยากาศวันแรกๆ ที่ Yes Indeed มอบเสียงเพลงสร้างความสุข ถูกใจแฟนๆ จนโดนตกกันถ้วนหน้า ณ ที่แห่งนี้

และยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ Yes Indeed แอบสปอยล์โชว์เพลง กลัวเธอหายไป ร้องโดยหนุ่มพอร์ส ซิงเกิลล่าสุดที่เตรียมปล่อยออกมาในวันที่ 9 พ.ย. นี้ ให้ทุกคนได้ฟังเป็นครั้งแรก เรียกว่ากลับมารียูเนี่ยนสร้างความทรงจำดีๆ ในวันที่เติบโตขึ้น แฟนๆ ก็ยังซัพพอร์ตเหนียวแน่น ทำเอา Yes Indeed สุดปลื้มจนใจฟู ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกัน และยังอ้อนให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆ อีกนานๆ