ฟอร์ด ปกรณ์ศักดิ์ หวานใจ แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาชี้แจงแล้ว หลังอีกฝ่ายโพสต์เศร้า -ปล่อยโฮกลางไลฟ์ รับมีปัญหาชีวิตคู่ ท่ามกลางเกิดกระแสเลิกรา

กำลังเป็นที่จับตาความสัมพันธ์ ของ “แพรรี่ ไพรวัลย์” กับหวานใจ “ฟอร์ด ปกรณ์ศักดิ์” หลังแพรรี่ ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อถึงปัญหาชีวิตคู่

เนื่องจากเจ้าตัวมีนิสัยขี้เกรงใจ จนบางครั้งก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวอีกฝ่ายเอง ก่อนออกมาไลฟ์ระบายความในใจ พร้อมร้องไห้ออกมา

อ่านข่าว : แพรรี่ โพสต์ภาพขาวดำ แคปชั่นเศร้าร้องไห้หนัก แห่ให้กำลังใจ ส่อแววรักล่ม?



โดยฟอร์ด ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง TikTok ด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมลิปซิงค์เพลงที่สื่อถึงคนใจร้าย

ทว่า คลิปดังกล่าวจะเห็นว่า หนุ่มฟอร์ดกำลังยืนถ่ายวิดีโอตัวเองอยู่หน้ากระจก พร้อมกับลิปซิงค์เพลง Percy-Shall we ท่อน “ไม่รู้ทำไมเธอกลายเป็นคนที่ใจร้าย อาจเพราะฉันเคยทำอะไรที่มันไม่น่ารัก Baby but you drive me crazy ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอเจ็บ วันนั้นฉันอาจจะทำตัวไม่ดี”

ท่ามกลางเกิดกระแสเลิกรา ล่าสุดทางแพรรี่ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ยันถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม หลังมีกระแสข่าว ต่าง ๆ โดยระบุข้อความว่า

“รอฟังจากปากของดิฉันก่อนนะคะ หลังวันที่ 16 นี้ ดิฉันจะพูดด้วยตัวเองค่ะ (ถ้าไม่ลำบากอาจขอให้น้องเขาเข้าไลฟ์ชี้แจงด้วย) คือตอนนี้ ถ้าดิฉันยังไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่า ดิฉันเลิกกับแฟนแล้ว แปลว่า ที่ข่าวนำเสนอ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะ

ปล. ขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจถึงดิฉันนะคะ”



ขณะเดียวกันหนุ่มฟอร์ด ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

“ฟอร์ดไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับ ฟอร์ดยังปกติครับเหมือนเดิม ขอโทษด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่น ๆ ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมครับ เเล้วก็ขอโทษพี่เเพรี่ด้วยนะ”

ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม