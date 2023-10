จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง สุดเศร้าเปิดภาพบอกรักคุณพ่อตลอดไป ไฮโซพก-โฮโซนัย โพสต์สุดเศร้าอาลัยคุณพ่อ คนบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจ

หลังจากสูญเสียคุณพ่อที่รักยิ่ง เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา ลูกชายคนโตของ นายพรพินิจ พรประภา เจ้าของโรงแรมชื่อดัง ซึ่งเป็นลูกชายของ ดร.ถาวร พรประภา ต้นตระกูล “พรประภา” ผู้นำเข้ารถยนต์นิสสัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย โพสต์สุดเศร้าเป็นภาพครอบครัว พร้อมแคปชั่น “Family (อิโมจิหัวใจ) 18/10/2023”

และโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อครั้งยังมีชีวิตหลายโมเมนต์ พร้อมข้อความสุดอาลัยบอกรักคุณพ่อ จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้ง ขณะที่มีคนบันเทิงคนดังเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมาก อาทิ โน้ต วิเศษ , แพง ขวัญข้าว , ไมค์ ภัทรเดช , น้ำชา , บี น้ำทิพย์ , เมย์ พิชญ์นาฏ เป็นต้น

ด้าน ไฮโซณัย ประณัย น้องชายก็โพสต์ภาพลงไอจีสตอรี่สุดเศร้าอาลัยคุณพ่อเช่นกันว่า “All that I am … All that I hope to be… I owe it ะo you (อิโมจิหัวใจ)” และยังโพสต์ภาพจับมือเป็นภาพขาวดำอาลัยคุณพ่อซูเปอร์ฮีโร่ ด้วย