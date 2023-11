นางเอกสาว “พริม พริมา” ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าแต่งงาน หลังคบหากว่า6ปี

ขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาว พริม พริมา ที่ล่าสุดกำลังจะมีข่าวดีเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้ว หลังจากคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานกว่า 6 ปี โดยล่าสุด พริม พริมา ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดหวานที่ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานระหว่างทริปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น ท่ามกลางครอบครัวเป็นสักขีพยาน

งานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลย เช่น น้ำตาล พิจักขณา,เบลล่า ราณี,แจ็คกี้ ชาเคอลีน,เดียร์น่า,แหวนแหวน,เบนซ์ ปุณยาพร,เปรี้ยว ทัศนียา,เบสท์ ชนิดาภา และอีกมากมาย

สำหรับ พริม พริมา พันธุ์เจริญ นักแสดงและนักร้องหญิงชาวไทย เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันอายุ 30 ปี พริมมีความสนใจในการ้องเพลง เธอได้ฝึกฝนและเรียนร้องเพลงกับอาจารย์สอนร้องเพลงหลายท่านตั้งแต่อายุ 12 ปี หลังจากนั้นพริมก็พยายามสมัครแข่งขันร้องเพลงเรื่อยมา จนได้ผ่านเข้ารอบในโครงการค้นหาศิลปินหน้าใหม่ R U Ready To Be A Singer by L.C.H

โดยพริมได้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดอาร์เอส และได้มีผลงานเพลงภายใต้โปรเจคท์ I’m Ready หลังจากนั้นพริมก็ได้มีงานทั้งถ่ายแบบนิตยสาร โฆษณา และ แสดงมิวสิควีดีโอ

ต่อมาพริมได้มีโอกาสแสดงละครครั้งแรกกับบทนางเองในละครเรื่อง ผู้ดีอีสาน ทำให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงและมีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน