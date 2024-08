ข่าวสดมิวสิค – ‘มิม ณลานี’ ขอบายหนุ่มหล่อเจ้าชู้ ส่งซิงเกิล THE MAN OF THE HOUR ความรักของสาวยุคใหม่

ค่าย Heliconia Music ส่งศิลปินเบอร์สองน้องใหม่ ‘มิม’ ณลานี เพ็ญโรจน์ สาวน้อยวัย 18 ปี ตามรอยพี่สาว ‘นีน’ ณลีนา เพ็ญโรจน์ โดยปล่อยซิงเกิลแรก “THE MAN OF THE HOUR” ที่เขียนเพลงสะท้อนมุมมองความรักของสาวยุคใหม่

มิม เผยว่า “มิมชื่นชอบในด้านดนตรีอยู่แล้ว เป็นคนฟังเพลงหลากหลายสไตล์ โดยเฉพาะเพลงสนุกๆ ตอนเด็กเป็นคนขี้อายไม่ได้ค่อยร้องเพลง แต่พอโตขึ้นมาก็เริ่มกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง และเริ่มหัดเขียนเพลงเอง แรงบันดาลใจหลายๆ ด้านมิมก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อ (กิติกร เพ็ญโรจน์) เป็นอย่างดี”

“THE MAN OF THE HOUR เป็นเพลงสากลเพลงแรกของมิม เป็นเรื่องจริง Based on True Story ที่เกิดขึ้นรอบตัว จากการใช้ชีวิตใน High School มันเป็นเรื่องราวความรักช่วงวัยรุ่น พูดถึงหนุ่มฮอต สุดป๊อปที่สุดในโรงเรียน ชอบทำตัวเด่น โดยเฉพาะในกลุ่มสาวๆ ชอบหลงตัวเอง เจ้าชู้ไปเรื่อย ไม่แคร์ความรู้สึกของผู้หญิง แต่ไม่ได้มีผลกับเรา เพราะต่อให้เป็นหนุ่มหล่อที่สุดในโรงเรียน ถ้าชอบหลอกหรือทำให้คนเสียใจฉันก็ขอบาย”

“ส่วนแนวดนตรีจะเป็นแนว Soul ย้อนยุคแบบ Motown ผสมกลิ่นอาย Electro Pop ร่วมสมัย ที่มีจังหวะสนุกๆ ชวนโยกชวนเต้น และมีความเป็น Fashion อยู่ในเพลงด้วย”

