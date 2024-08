ตกหลุมรักไทยแลนด์! “Lauv” ศิลปินอินดี้ เตรียมเซอร์ไพรส์แฟน ๆ สปอยจะปล่อยเพลงใหม่ หลังซุ่มแต่งเพลงที่ภูเก็ต แฮปปี้ใช้ชีวิตในไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 หลังจากเสิร์ฟความฟินจุใจในงานเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี SUMMER SONIC BANGKOK ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่เสาร์ (24 ส.ค.) และอาทิตย์ (25 ส.ค.) ที่ผ่านมา มีบรรดาศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ YOASOBI, LAUV, ONEREPUBLIC, SUEDE, ZICO, AURORA และอีกมากมาย

ล่าสุด ศิลปินอินดี้ชื่อดัง “Lauv (เลาฟ์)” เจ้าของผลงานเพลงฮิต I Like Me Better, Paris in the Rain ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเทศไทยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว lauvsongs พร้อมระบุข้อความว่า

“iiiiii loooove thailand i feel so happy and free here and i honestly can’t believe i cried on stage at @summersonic_bangkok after superherooo but it felt RIGHT crying in front of u guys. thank u for always being so sweet to me, i’m in phuket now just vibing as im writing this. taking some much needed relaxation time and writing some songs…OOOH did i mention i got a new sooong coming soon? ;) #love”

โดยแปลเป็นไทยว่า “ผมโคตรรักคุณเลยประเทศไทย ผมมีความสุขและรู้สึกอิสระมาก ๆ — ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะร้องไห้บนเวที SUMMER SONIC BANGKOK หลังจากร้องเพลงซูเปอร์ฮีโร่จบ แต่มันเป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นมาก ๆ จนร้องไห้ต่อหน้าพวกคุณ”

“ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่น่ารักกับผมเสมอมา ตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ต รู้สึกสดชื่นสุด ๆ ตอนกำลังเขียนข้อความนี้ ตอนนี้ผมกำลังใช้เวลาพักผ่อน และกำลังเขียนเพลงใหม่อยู่ด้วย โอ้! นี่ผมเผลอสปอยถึงเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยรึเปล่านะ” ติดแฮชแท็ก #รัก

พร้อมแนบภาพบรรยากาศในคอนเสิร์ต ทั้งเบื้องหลังและระหว่างโชว์การแสดง ภาพแฟนคลับ รวมไปถึงภาพกับสถานที่ท่องเที่ยในไทยด้วย ทั้งวัด และวิวในภูเก็ต เรียกได้ว่าตกหลุมรักประเทศไทยจริง ๆ

ท่ามกลางแฟน ๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์สุดละมุน อาทิ