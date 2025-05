มาแล้วคลิปแรกพร้อมหน้า ปุ้มปุ้ย คลอดลูกสาวแล้ว เผยชื่อน่ารักคล้องจองพี่ชาย พี่ไซอัลบลู สกาย สุดละมุนอุ้มน้อง ครบสี่สมบูรณ์

เผยคลิปสุดซึ้งมาก ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ภรรยา นักร้องหนุ่ม กวินท์ ดูวาล โพสต์ คลิป น่ารักคลอดลูกสาวแล้ว พร้อมหน้าครอบครัว 4 คน โดยเฉพาะโมเมนต์ ไซอัลบลู สกาย พี่ชาย อุ้มน้องสาว ด้วยความละมุน พร้อมระบุแคปชั่นต้อนรับลูกสาวว่า

“Welcome Vanilla Sky

Small, but she completes us,

and big enough to grow our hearts.

Cyanblue taught us to love,

Vanilla… taught us to love even wider.

#VanillaSky

#CyanblueAndVanilla

#BabySisterIsHere

#DuvalFamily

#รักที่ขยายได้เสมอ

#WelcomeLittleOne

#FromSkyToSky

#ครบสี่ก็สมบูรณ์”

โดยชื่อน่ารักคล้องจองกับ พี่ชายว่า วานิลลา สกาย ขณะที่คอมเมนต์เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ยินดี พร้อมทั้งชมความละมุนของพี่ชายกับน้องสาว พี่ชายยิ้มดีใจมากได้เจอน้องสาว พร้อมทั้งอุ้มน้องด้วยความอ่อนโยน