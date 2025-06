บันเทิงตปท. – ดูหนังวันหยุด 2 เรื่อง 2 แนว From the World of John Wick: Ballerina บัลเลรินา แค้นกว่านรก และ Bring Her Back – เรียกมันกลับมาหลอน

◾️From the World of John Wick: Ballerina

จักรวาลจอห์น วิค ภาพยนตร์แอ๊กชั่น “From the World of John Wick: Ballerina บัลเลรินา แค้นกว่านรก”

เมื่อพ่อของ อีฟ มาการ์โร ถูกสังหาร เธอถูกส่งตัวไปยังรัสกา โรมา สถาบันลับฝึกนักฆ่ารับจ้าง หลายปีต่อมา อีฟ ฝืนคำสั่งของเดอะ ไดเรกเตอร์ ที่ห้ามไม่ให้เธอล้างแค้นให้พ่อ เดินทางไปเดอะ คอนทิเนนทอล นิวยอร์กเพื่อขอความช่วยเหลือจากวินสตันและชารอน ในการสืบหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัว เมื่อเธอเจาะลึกลงก็พบว่าตัวเองเดินทางมาที่ฮัลล์สตัทท์ ที่ซึ่งมีแต่นักฆ่าอาชีพและทุกคนต่างหมายหัวเธอ อีฟไม่มีทางเลือกนอกจากต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดออกมา

นำแสดงโดย อนา เดอ อาร์มาส, นอร์แมน รีดัส, คีอานู รีฟส์, แลนซ์ เรดดิก, แอนเจลิกา ฮูสตัน, เอียน แม็กเชน, เกเบรียล เบิร์น และ ชเวซูยอง

◾️Bring Her Back

ภาพยนตร์ “Bring Her Back – เรียกมันกลับมาหลอน” งานกำกับของ Danny และ Michael Philippou ฝาแฝด Gen Y

ไปเปอร์ (โซรา หว่อง) ผู้บกพร่องทางสายตา และถูกปกป้องโดยแอนดี้ (บิลลี บาร์รัตต์) พี่ชายคนละแม่ หลังจากที่พ่อของทั้งสองเสียชีวิตลง ไปเปอร์และแอนดี้ตกอยู่ภายใต้ความดูแลของลอรา (แซลลี ฮอว์กินส์) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและที่ปรึกษาสำหรับเด็กกำพร้า เธออาศัยอยู่กับโอลิเวอร์ (โจนาห์ เรน ฟิลลิปส์) เด็กกำพร้าที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาด ในที่สุดพี่น้องจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่อาจจินตนาการได้

ทั้ง 2 เรื่องเข้าฉาย 4 มิ.ย.นี้