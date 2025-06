ฮัลโหลดารา – ผู้กำกับฯ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ พาตามหาตำนาน ห่าก้อม ในภาพยนตร์ “ห่าก้อม The Darkness of the Soul” – ช่อง7 จัดเต็มนักสดงสร้างสีสันในละคร “คุณแม่แก้ขัด”

◾️กำไรของแฟนละคร “คุณแม่แก้ขัด” ทางช่อง 7 HD ผู้จัดฯเสิร์ฟนักแสดงล้นจอ ผู้กำกับฯ ‘กฤษณะ แสงสร้อย’ เผยว่า “เริ่มตั้งแต่โอ๊ต (ชาคริต บุญสิงห์) เป็นคนเก่งมีพลังในการแสดงเยอะมาก เป็นบทที่เขาต้องทำการบ้านหนัก เพราะตัวละครเป็นแบบที่เขายังไม่เคยเล่น น้องริว (ภัทรพงศ์ เวศกามี) เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นธรรมชาติ อีกคนที่บทจะทำให้ทุกคนยิ้ม คือ มะเหมี่ยว (พรชดา วราพชระ) ก็ทำได้ดีมาก ส่วนน้องมายด์ (มาริสา โชลล์) ตัวละครนี้ก็สนุก ได้แสดงอะไรที่หลากหลายมาก รวมถึง ริส (วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด) เป็นสีสันของเรื่องเลย” ถูกทุกข้อขนาดนี้ไม่ดูได้ยังไง

◾️ผู้กำกับฯ ‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’ แห่ง Act Art Generation ผนึกพันธมิตร Mono Next จัดเต็มความสยองในภาพยนตร์ “ห่าก้อม The Darkness of the Soul” คว้า ‘จิ๋ม’ กุณกนิช คุ้มครอง สกิลฝีมือการแสดงชั้นครูกลับมาคืนจออีกครั้ง ตำนานความสยองที่จะแพร่สะพัดไปทั่วทั้งภูมิภาค ห่าก้อมคืออะไร? ผีหรือคน? เจอกัน 19 มิ.ย.นี้ ในโรงภาพยนตร์

◾️ซีรีส์จีนโรแมนติก คอมเมดี้สุดคิ้วต์ “ปิ๊งรักนายนักเขียน (The Comic Bang)” ดัดแปลงจากเว็บตูนยอดนิยม กับเรื่องราวความรักแสนวุ่นของ จั่วเชียนไต้ (เสิ่นเยว่) สาวน้อยผู้มีจิตใจกล้าหาญ ที่ตัดสินใจสารภาพรักกับรุ่นพี่ในดวงใจอย่าง เย่ฉี (หวังจิ้งเซวียน) แต่ใครจะคิดว่าคำตอบที่กลับมาคือ ลายเซ็นของเขา และตำแหน่งผู้ช่วยวาดการ์ตูน เพราะแท้ที่จริงแล้ว เย่ฉีผู้เย็นชา เขาเป็นนักวาดการ์ตูนสาวน้อยชื่อดังที่ซ่อนตัวตนไว้ จั่วเชียนไต้จึงได้เข้าไปในโลกของการ์ตูนอย่างใกล้ชิด ทั้งสองค่อยๆ เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน พร้อมวิ่งตามความฝันในโลกของมังงะที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมเสิร์ฟความฟินบนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้)

◾️ปล่อยเพลงใหม่ “ไปสา” ออกมาไม่กี่วันยอดพุ่งล้านวิว เป็นงานเพลงที่หนุ่ม ‘จา สิงห์ชัย’ เสนอไอเดีย แล้วได้นักแต่งเพลงคู่ใจ ‘หนามเตย’ มาช่วยถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงได้ตรงใจ ผ่านการเคาะจาก ‘น้าไผ่ พงศธร’ ที่นั่งเก้าอี้ Executive Producer ให้หลานชายด้วยตัวเอง