ผู้ผลิต The Idol Game แจงแล้ว เหตุซีรีส์ยุติออกอากาศกะทันหัน อาทิตย์หน้าจะกลับมาตามเดิม

กลายเป็นข่าวร้อนสะเทือนวงการบันเทิง เมื่อช่อง 3 ประกาศยุติการออกอากาศซีรีส์ “The Idol Game เกมไอดอล ล้มตัวแม่” อย่างกะทันหัน หลังออกอากาศไปเพียง 3 ตอน อ่านข่าว ช็อกแฟนละคร! ช่อง 3 ปลดฟ้าผ่า “The Idol Game” ประกาศตัดจบกลางอากาศ

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ คือการที่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานฟอร์มยักษ์ นำแสดงโดย บี น้ำทิพย์ และ เจมส์ มาร์ พร้อมด้วยกระแสโปรโมตอย่างหนักก่อนออนแอร์ แต่กลับต้อง ลาจอแบบไร้คำตอบ สร้างความมึนงงให้แฟนละครทั่วประเทศ

ล่าสุดวันที่ 31 พ.ค.68 ผู้ผลิต The Idol Game เกมไอดอล ล้มตัวแม่ ได้ออกหนังสือชี้แจงว่า ในนามผู้ผลิต The Idol Game เกมไอดอล ล้มตัวแม่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันวันเสาร์ เวลา 22.25 น. มีการงดออกอากาศ The Idol Game เกมไอดอล ล้มตัวแม่ ตอนที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เนื่องจากมีการตัดต่อฉากในตอนที่ 4 บางฉากที่ไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถส่งเนื้อหาให้กับทางสถานี และออกอากาศได้ทันตามวันกำหนด จึงทำให้ตอนที่ 4 ที่จะมีการออกอากาศในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ต้องมีการงดออกอากาศ และจะกลับมาออกอากาศตามเดิมในสัปดาห์หน้า เป็นต้นไป

ต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านที่ได้มีการติดตามและสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้ และขอขอบคุณในการติดตามของผู้ชมทุกท่านมา ณ ที่นี้

สำหรับซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอล ล้มตัวแม่ มีนักแสดงนำมากมาย อาทิ บี น้ำทิพย์ , วุ้นเส้น วิริฒิพา , เจมส์ มาร์ , แม่ก้อย ทาริกา , เป้ย ปานวาด , กวาง วรรณปิยะ และ หว่าหวา ไชน่าดอลล์