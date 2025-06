‘นุ่น ศิรพันธ์’ รับบท ‘ดากานดา’ อีกครั้งรอบ 20 ปี ในมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ของ BOYdPOD (Feat.billkin) ซึ่งจะปล่อยตัวเต็ม 4 มิ.ย. นี้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ขึ้นหิ้งสำหรับชาวไทยหลายคนจวบปัจจุบันขณะ สำหรับ “เพื่อนสนิท” ที่นำแสดงโดย ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, นุ่น ศิรพันธ์, เอ๋ มณีรัตน์ และ โอปอล์ ปาณิสรา ของผู้กำกับ คมกฤษ ตรีวิมล ซึ่งฉายในปี 2548

หนึ่งในตัวละครหลักที่แฟนภาพยนตร์จำไม่ลืมคือ ดากานดา อินทรกัญญะ นักศึกษาสาวผู้มีชื่อที่ “เท่” จำได้ติดปาก รวมถึงคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใคร ซึ่งบทบาทนี้ของ นุ่น ศิรพันธ์ แสดงผ่านตัวละครออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ชื่อ “ดานกานดา” เข้าไปอยู่ในใจใครหลายคน

จนเวลาต่อมามีหลายคนนำชื่อ “ดากานดา” ซึ่งมีความหมายว่า “หญิงอันเป็นที่รัก” มาตั้งเป็นชื่อลูกสาวตัวเองจำนวนมาก

ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก Boyd Kosiyabong ศิลปิน-นักเขียนเพลงคนดัง เพลงได้โพสต์ Teaser มิวสิควิดีโอตัวใหม่ I’m ok // not ok เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง BOYdPOD และ billkin

ความน่าสนใจในเอ็มวีนี้คือ Teaser ที่แง้มออกมามี นุ่น ศิรพันธ์ มาแสดงในเพลง โดยเธอยิ้มและตอบสั้น ๆ ในเอ็มวีว่า “ชื่อ ดากานดา ค่า” แม้จะไม่ใช่ “ดากานดา” ที่เป็นนักศึกษาแล้ว แต่รอยยิ้ม น้ำเสียง คาแรคเตอร์ทุกอย่างของ นุ่น ยังคงทำให้หลายคนคิดถึง “ดากานดา” เมื่อ 20 ปีที่แล้วเหมือนเดิม

สำหรับเพลง I’m ok // not ok ของ BoydPod Feat.billkin เตรียมปล่อยเพลงเต็มให้ฟังพร้อมกัน ในวันที่ 4 มิ.ย. นี้