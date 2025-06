2 ผู้กำกับฝาแฝด Gen Y สายเกรียน Danny และ Michael Philippou เสิร์ฟความสยองสุดสะพรึง ยกกำลัง 2 จาก “Talk to Me” สู่ “BRING HER ꓘƆAꓭ”

Danny และ Michael Philippou 2 ผู้กำกับพี่น้องฝาแฝด ที่สร้างชื่อจากการเป็นยูทูปเปอร์ชื่อดังในช่อง “RackaRacka” ที่มีผู้ติดตามกว่า 7 ล้านคน ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การกำกับภาพยนตร์ จากหนังสยองขวัญเรื่องแรก “Talk to Me” (จับมือผี) นำมาสู่ “Bring Her Back” (เรียกมันกลับมาหลอน)

“Talk to Me” ที่ได้รับการวิจารณ์เชิงบวกและประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งเรื่องคำวิจารณ์ และรายได้ ความสำเร็จได้ต่อยอดมาถึงภาพยนตร์ “Bring Her Back” ผลงานเรื่องล่าสุดของพี่น้องฟิลิปโป คู่หูคู่แฝดทั้ง เขียนบท/กำกับคู่นี้ กลับคืนสู่การล้วงลึกเข้าไปในโลกสยองขวัญของชีวิตครอบครัวชานเมือง ที่ถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้นด้วยความตกตะลึงทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งและความสยดสยองที่บิดเบี้ยวที่สุด มันเริ่มต้นขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ไร้เดียงสาและอ่อนโยน

แดนนี่ เผยว่า “น้องสาวของเพื่อนเราเป็นคนที่มองไม่เห็นครับ และเธอก็อยากจะขึ้นรถเมล์เองเป็นครั้งแรก แต่ครอบครัวเธอคัดค้าน เพราะพวกเขากลัว เธอบอกว่าเธอจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ด้วยตัวเอง นั่นเป็นที่มาแรกของแรงบันดาลใจสำหรับ Bring Her Back ครับ เราคุยกับเธอบ่อยครั้งระหว่างเขียนบทหนังเรื่องนี้

มีตอนหนึ่ง ผมถามเธอว่ารู้สึกไหมว่าเธอขาดอะไรไป หรือเคยรู้สึกอยากจะมองเห็นไหม เธอตอบว่าไม่ เพราะเธอไม่จำเป็นต้องเห็นสิ่งที่อัปลักษณ์ในโลกใบนี้ นั่นเป็นสิ่งที่บาดใจผมจริงๆ และความรู้สึกนั้นก็ถูกใส่เข้าไปในหนังเรื่องนี้ พวกเราเริ่มต้นทำงาน Bring Her Back ในเวลาเดียวกับ Talk to Me ครับ

เราพัฒนา Talk to Me และ Bring Her Back ในเวลาเดียวกัน และสลับสับเปลี่ยนกันไปมาระหว่างบทหนังทั้งสองเรื่อง Bring Her Back เป็นหนังเฉพาะทางที่พูดถึงเรื่องความสูญเสียที่ลึกซึ้งส่วนตัว ร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียนบทเสมอ การทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่สุด

การขับไล่ปีศาจ ในหนังหนังสยองขวัญ มันเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัด…ในตอนเริ่มต้นการถ่ายทำ เราสูญเสียเพื่อนของครอบครัวที่สนิทสนมกับเรามากๆ และก็ไม่มีที่ไหนที่เราจะปล่อยวางความเศร้านั้นหรือย่อยความรู้สึกนั้นได้ เพราะเราอยู่กันในกองถ่ายแล้ว อารมณ์พวกนั้นก็เลยถูกใส่เข้าไปในหนัง จากฉากที่ถูกเขียนให้น่ากลัวมันกลับออกมาน่าเศร้าทีเดียว ดังนั้น มันก็เลยให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวกว่า ดิบกว่าและเปราะบางกว่าที่เราเคยทำมา

การทำงาน ผม กับ ไมเคิล ( ผกก.พี่น้องคู่แฝด) เราตั้งเป้าไว้ว่าจะถ่ายทำตามความเป็นจริงให้มากที่สุด เราจะสร้างสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนได้ยังไง มันเป็นความท้าทายที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นเสมอครับ การออกแบบเสียงก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีหลายฉากที่เราอยากให้ติดตามเลยครับ ราคาของการนำ ‘บางสิ่ง’ กลับมา คือการต้องเผชิญหน้ากับความหลอนระทึก!

