ฮัลโหลดารา – “นากรักมาก ม๊ากมาก” ปล่อยทีเซอร์กระตุ้นต่อมฮา หม่ำ-เท่ง-โหน่ง รวมตัวสร้างเสียงฮาคูณสาม พร้อมต้อนรับนางเอกสาวสวย ญดา นริลญา เข้าสู่นางนากคนใหม่

–ปล่อยทีเซอร์มากระตุ้นต่อมฮาแล้ว ภาพยนตร์โรแมนติกม้ากมาก คอมเมดี้ม้ากมาก “นากรักมาก ม๊ากมาก” ที่แก๊ง 3 ช่า ‘หม่ำ จ๊กมก’ ‘เท่ง เถิดเทิง’ ‘โหน่ง ชะชะช่า’ มารวมตัวกันสร้างเสียงฮาคูณสาม และต้อนรับนางเอกสาวสวย ‘ญดา นริลญา’ เข้าสู่จักรวาลนางนากคนใหม่ ตามหารักแท้ที่กลับชาติมาเกิดเป็น ‘คริส พีรวัส’ ชมทีเซอร์แรกได้ทาง https://youtu.be/87fsmTp3jvE แล้วไปฮากันต่อ 24 ก.ค.นี้ ในโรงภาพยนตร์

–ครบรอบ 10 ปี รายการพุธทอล์ค พุธโทร จากบ้าน EFM 94 ของ 3 ดีเจไอดอล ‘ดีเจต้นหอม ศกุลตลา’ ‘ดีเจเผือก พงศธร‘ ‘ไตเติ้ล กิตติภัค’ เตรียมยกสตูไปหาชาวมัธยม Gen Z ถึงที่กับ “พุธทอล์ค พุธทัวร์” ให้ถาม-ตอบกันสดๆ เริ่มวันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ศุกร์ที่ 20 มิ.ย. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และศุกร์ที่ 27 มิ.ย. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ติดตามได้ในรายการ พุธทอล์ค พุธโทร ทุกคืนวันพุธ เวลา 21.00 – 23.00 น. หรือชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ATIME และ EFM 94 ในทุกช่องทาง

–Movie Copyright (Thailand) หอบหนังดังจากเมืองคานส์ ฝรั่งเศส มาฝากคอหนังในเมืองไทย ภาพยนตร์ “Tin Soldier” นำแสดงโดย โรเบิร์ต เดอ นีโร, เจมี่ ฟ็อกซ์ และ สก็อตต์ อีสต์วูด, “Mojin : The Legend Hunters” ภาพยนตร์สร้างจากนวนิยายชุด Ghost Blows Out the Light นำแสดงโดย จางฮั่นหยู และ “The Death Of Robin Hood” มหากาพย์ภาพยนตร์แอ๊กชั่นที่ดัดแปลงมาจากตำนานของ โรบินฮู้ด ฮีโร่ของผู้ยากไร้ แสดงโดย ฮิวจ์ แจ๊กแมน, โจดี้ โคเมอร์ และ บิลล์ สการ์สการ์ด เร็วๆ นี้ในโรงภาพยนตร์

–โอกาสมาถึงแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็น เชฟมืออาชีพ นักเรียนเชฟ หรือคนทั่วไปที่มีประสบการณ์สายอาหาร จักรวาล Heliconia H Group ต้อนรับเข้าแข่งขัน รายการ Hell’s Kitchen Thailand season 2 คุณสมบัติอายุ 18 ปีขึ้นไปและพำนักอยู่ในประเทศไทย เป็นเชฟมืออาชีพ นักเรียนเชฟทุกชั้นปี รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์สายอาหาร ส่งคลิปมาที่ Line : @heliconiaaudition หรือ https://lin.ee/q3gPlkk) ความยาว 5-10 นาที แนะนำตัว ชื่อ/อายุ/อาชีพ/ตำแหน่ง/การศึกษา(ทั้งหมด)/เหตุผลที่รักการทำอาหาร/ทำไมถึงอยากมาแข่งรายการนี้ ถ่ายคลิปทำอาหารพร้อมพรีเซนต์ สมัครวันนี้ถึง 30 มิ.ย.68 สอบถามโทร. 090-898-9000