สุกี้-บอย-สมเกียรติ แท็กทีม ยกศิลปินค่าย “Bakery Music & Dojo City” รวมตัวประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์ฉลองคอนเสิร์ตครั้งสำคัญในรอบ 20 ปี

เตรียมจุดพลุครั้งใหญ่ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความทรงจำสุดประทับใจให้หายคิดถึงและฉลองครบรอบ 30 ปี ไปด้วยกันกับ 3 บอส ค่าย “Bakery Music” (เบเกอรี่ มิวสิค) นำทีมโดย สุกี้-กมล สุโกศล แคลปป์, บอย โกสิยพงษ์ และ สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้บุกเบิกค่ายเพลงทันสมัยแนวเพลงอินดี้

ที่มาเปลี่ยนการฟังเพลงไทยของคุณไปตลอดกาล และ “Dojo City” (โดโจ ซิตี้) ค่ายเพลงป๊อปแดนซ์สีสันสดใสล้ำสมัย ผู้นำสายเดี่ยวฟันเหล็กขวัญใจวัยรุ่นแห่งยุค 2000s ที่สาวๆ ทั้งหมดจะกลับมารวมตัวกันกระชากวัยใส่ความสนุกแบบไม่มียั้ง ครบทีมเป็นครั้งแรกในแบบที่คุณไม่เคยได้เห็นมาก่อน

ครั้งนี้พวกเขาได้กลับมารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ ที่สุดของครอบครัว Bakery Music ต้นทางแห่งความทรงจำของผู้คนในยุค 90s และต้น 2000s ทุกบทเพลงฮิต ทุกเสียงร้องที่อยู่ในใจคุณ จะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี ชวนให้นึกถึงกลิ่นขนมปังอันอบอวล

ในงาน Heineken Experience Presents “B.DAY Forever Concert” ชาว Bakerian ทุกคนจะได้ย้อนหัวใจกลับไปยังวันวานที่เคยรักในบทเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ ของพวกเราทุกคนผ่านคอนเสิร์ตฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 5 ธันวาคม 2568 (รอบการกุศล) และ วันที่ 6-7 ธันวาคม 2568 (รอบทั่วไป) ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งสร้างสรรค์โดย CI Showbiz

การรวมตัวของศิลปินค่ายเบเกอรี่มิวสิคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดเต็มกว่าครั้งนี้ไม่มีอีกแล้ว B5 / BEN CHALATIT / BOYD KOSIYABONG / CAKE PUNYAMUND / CRESCENDO / FLURE / GROOVE RIDERS / H / JOEYBOY / KRISTIN / MARIAM / MARISA SUKOSOL NUNBHADI / MODERNDOG / MR.SISTER / MR.Z/ NADIA / NIECE / NONG PIMLUCK / NOP PONCHAMNI / OIL SHOCKING PINK / ORNAREE / P.O.P / PAUSE / PEERAPAT / PRU / Q SUVEERA / RIK / RUDKLAO AMRATISHA / SAICHOL RADOMKIT / SEPIA / SOUL AFTER SIX / TEA FOR THREE / THEE CHAIYADEJ / TOR SAKSIT / TRAI BHUMIRATNA / TRIUMPHS KINGDOM & YOKEE PLAYBOY

มาร่วมย้อนเวลาแห่งความสนุกพร้อมบันทึกประวัติศาสตร์ฉลอง 30 ปี ให้สมกับการรอคอยกว่า 7 ชั่วโมงเต็ม อลังการจัดเต็มทั้ง แสง สี เสียง ให้เหมือนว่าจากกันครั้งนี้จะไม่มีอีกแล้ว…งานนี้ 3 บอส สุกี้-บอย-สมเกียรติ มาการันตีด้วยตัวเอง บนเวทีจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพแบบเพื่อนพี่น้องที่ไม่เคยเลือนหาย ด้านล่างเวทีก็จะเต็มอิ่มไปด้วยความสุขของชาว Bakerian อย่างแน่นอน

จำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ https://bit.ly/BDAYForeverConcertTickets7 เลือกที่นั่งให้ดี เรามีนัดกันปลายปีนี้ หายคิดถึงแน่นอน

วันที่ 5 ธันวาคม 2568 (รอบการกุศล)

บัตรราคา 8,500 / 7,800 / 6,500 / 5,800 / 4,600 / 4,000 / 3,300 / 2,600 บาท

โดยการแสดงรอบการกุศลสามารถออกใบเสร็จการบริจาคเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2568 (รอบทั่วไป)

บัตรราคา 6,500 / 6,000 / 5,000 / 4,500 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท

ติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/B.DAYOfficialpage