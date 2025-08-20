แคปชั่นติดตลกแต่สุดเศร้า ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน แต่ชาติหน้าขอให้เราเกิดมาเป็นคู่กันอยู่กันจนแก่

นักแสดงสาว เนียร์ อินทิรา โพสต์ภาพแฟนหนุ่มอาลัยสุดเศร้าด้วยว่า “คนเก่งของเราเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนะคะ ไม่เจ็บ ไม่ทรมานอีกต่อไป และเนียร์เชื่อว่ารอยยิ้มของพี่เอิท จะอยู่ในใจของพวกเราเสมอ พิธีจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุ ( ศาลา 4 ) รดน้ำศพ พรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป กำหนดการอย่างละเอียดต่างๆเนียร์จะมาแจ้งอีกครั้งนะคะ
มาส่งพี่เอิทคนเก่งกันน้าา พี่เอิทคงอยากเจอทุกคนเลย ”

“เพื่อนๆวงดนตรีของพี่เอิท หากใครประสงค์อยากเล่นดนตรีภายในงาน สามารถนำเครื่องดนตรีมาเล่นให้พี่เอิทฟังได้นะคะ ทางเราจะเตรียมเครื่องเสียงให้ไว้ค่ะ หรือสงสัยตรงไหนแจ้งมาได้เลยค้าบบบ ปล.คุณชายเขาชอบฟังเพลง มาส่งเขาไปกับเสียงเพลงกันนะคะ”

เนียร์ ยังได้โพสต์ล่าสุดเป็นภาพกับแฟนหนุ่มที่งานศพ พร้อมแคปชั่นติดตลกแต่ปนด้วยความสุดเศร้าอย่างมากว่า “รูปคู่สุดเฟี้ยววของเรา ยิ้มแฉ่งเลยนะ สงสัยตอนนี้ไปเจอนางฟ้าสาวสวย เซ็กซี่ ลืมหนูไปแล้วมั้ง55555555
เข้าฝันหนูด้วยล่ะ ขอมาหล่อๆนะ เพราะหนูกลัวผี!!! และที่สำคัญอย่าลืมบอกเลขด้วยล่ะ ปกติซื้อหวยไม่ค่อยจะถูกกก ไปถามท่านเทวดาให้ด้วยยยยย
ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน แต่ชาติหน้าขอให้เราเกิดมาเป็นคู่กันอยู่กันจนแก่และจับมือเดินกันไปตลอดนะ
รักๆไออ้วน”
โดยมีคนบันเทิง อาทิ อิน บูโดกัน ก็มาร่วมแสดงความอาลัย เอิท แฟน เนียร์ อินทิรา ด้วย

