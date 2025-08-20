สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เลือก ‘ผีใช้ได้ค่ะ’ ตัวแทนหนังไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 จากการพิจารณาหนังไทยทั้งหมด 57 เรื่อง
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังไทย เข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม (Best International Feature Film)
โดยคณะกรรมการฯ มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อาทิ ผู้อำนวยการสร้าง, ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์, ผู้ประกอบการค่ายภาพยนตร์ และ สื่อสารมวลชน
** ทั้งนี้ คุณสมบัติภาพยนตร์ไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานานาชาติยอดเยี่ยมนั้น ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยาวมากกว่า 40 นาที ฉายในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์อย่างน้อย 7 วัน และมีบทสนทนาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (มากกว่า 50%) นอกจากนี้ ต้องเป็นภาพยนตร์ที่ฉายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 67 และไม่เกิน 30 ก.ย. 68
ในปีนี้ มีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด 57 เรื่อง คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน จนในที่สุดได้ตัดสินใจเลือก “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เป็นตัวแทนหนังไทยในปีนี้
สำหรับ “ผีใช้ได้ค่ะ” เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทยที่ได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก ผ่านเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 78 ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ครบทุกองค์ประกอบ ทั้งคุณภาพ ความแปลกใหม่ เนื้อหาที่สร้างสรรค์และลึกซึ้ง สร้างความประทับใจให้นักวิจารณ์และผู้ชมในระดับนานาประเทศ จึงนับเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยประจำปี 68 ในเวทีประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างออสการ์ได้เป็นอย่างดี