2025 JOOX TOP MUSIC NIGHT ปิดฉากสุดร้อนแรงที่กรุงเทพฯ กับเวทีรวมศิลปินระดับเอเชีย จุดไฟความมันส์ให้แฟนเพลง
2025 JOOX TOP MUSIC NIGHT ปิดฉากสุดปัง! ประกาศผล 20 รางวัลใหญ่ สะท้อนพลังแห่งเกียรติยศดนตรีเอเชีย KUN, BKPP และ MIRROR ขนความร้อนแรงขึ้นเวที ปิดฉากงาน 2025 JOOX TOP MUSIC NIGHT ที่กรุงเทพฯ อย่างงดงามและสมบูรณ์แบบ
วันที่ 18 ตุลาคม 2568, แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงระดับนานาชาติอย่าง JOOX จัดงาน “2025 JOOX TOP MUSIC NIGHT” (JTMN) สุดยิ่งใหญ่ ณ ONE BANGKOK FORUM ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้ธีมเก๋ “Fan Beats, Stage Vibes – ปล่อยใจไปกับทุกจังหวะ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดมันส์!”
เวทีในค่ำคืนนั้นเรียกได้ว่ารวมตัวท็อปของเอเชียกว่า 15 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น KUN, BKPP (Billkin–PP Krit) และ MIRROR ที่ต่างมาสร้างความสุขและพลังดนตรีสุดล้นให้แฟน ๆ จากทั่วโลก ได้ร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่ง “พลังแห่งเสียงเพลงเอเชีย” ที่สั่นสะเทือนทั้งกรุงเทพฯ
งานนี้ไม่ได้มีแค่โชว์สุดมันส์เท่านั้น แต่ยังจัดเต็มด้วยการประกาศผลรางวัลใหญ่ถึง 20 รางวัล อ้างอิงจากสถิติของ “JOOX TOP MUSIC CHART” ซึ่งวัดจากยอดฟังของผู้ใช้ทั่วเอเชียตลอดปีที่ผ่านมา
รางวัลสุดฮอตอย่าง JOOX BEST ARTIST OF THE YEAR, JOOX ANNUAL TOP 10 SONGS, และ BEST Y SERIES SOUNDTRACK OF THE YEAR ถูกประกาศอย่างยิ่งใหญ่กลางแสงไฟสุดอลัง โดย Billkin คว้า JOOX BEST ARTIST OF THE YEAR สมศักดิ์ศรี
ส่วนคู่หู PP Krit รับตำแหน่ง JOOX MOST INFLUENTIAL ARTIST OF THE YEAR ไปครองอย่างงดงาม ด้านวงบอยแบนด์สุดฮอตจากฮ่องกง MIRROR กวาดรางวัล JOOX MOST POPULAR GROUP OF THE YEAR ขณะที่หนุ่มสุดเท่จากจีน KUN สร้างความประทับใจทั้งเสียงร้องและโชว์บนเวที คว้าไปถึง 2 รางวัลใหญ่คือ JOOX ALL-ROUND ARTIST OF THE YEAR และเพลง Deadman ของเขายังติดหนึ่งใน JOOX ANNUAL TOP 10 SONGS อีกด้วย!
บรรยากาศในงานยิ่งร้อนแรงเมื่อเวทีถูกเนรมิตให้กลายเป็นโชว์แห่งแสง สี เสียงที่ยากจะลืมเลือน ศิลปินกว่า 15 กลุ่มทยอยขึ้นโชว์แบบจัดเต็ม MEENTRA และ TOW เต๋า เปิดเวทีอย่างทรงพลังด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว เรียกเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังสนั่น ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจากสองบอยแบนด์ขวัญใจแฟนคลับ MIRROR และ PERSES ที่นำเพลง Cuteless Chinese Ver. มาทำในเวอร์ชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายทอดเสน่ห์ของทั้งสองชาติได้อย่างลงตัว
แต่ที่ทำเอาฮอลล์แทบแตกคือช่วงของ Billkin และ PP Krit ที่ขนเพลงฮิตอย่าง Mr. Everything, Fireboy และ What’s Going On มาสร้างโมเมนต์สุดพีคให้แฟน ๆ ได้ฟินกันเต็มอิ่ม ก่อนปิดท้ายค่ำคืนอย่างสมบูรณ์ด้วยโชว์เดี่ยวของ KUN ที่ถ่ายทอดพลังผ่านเพลง Deadman และ Jasmine ได้อย่างทรงพลังและตรึงใจ เรียกเสียงปรบมือกึกก้องทั่วฮอลล์ ถือเป็นการปิดฉาก JTMN 2025 อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งปีจริง ๆ
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทุกคนพูดถึงคือการเปิดตัว “ความบันเทิงครบวงจร” รูปแบบใหม่ของ JTMN ที่รวมทั้ง โซนพรมแดงสุดชิค + งานแฟนมีต + พิธีมอบรางวัล เข้าไว้ในงานเดียวกัน! แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าที่เคย โดยเฉพาะช่วงเดินพรมแดงที่ศิลปินแต่ละคนมาในลุคหรูหราเกินต้าน พรมแดงกลายเป็นรันเวย์แห่งแสงดาว เสียงกรี๊ดของแฟนคลับดังสนั่นตลอดงาน
ส่วนช่วงแฟนมีตกลางวันก็อบอุ่นหัวใจสุด ๆ เมื่อสองบอยแบนด์ A:SIDE และ NexT1DE ขึ้นเวทีพูดคุย เล่นเกม และถ่ายรูปกับแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขทั้งฮอลล์ เรียกได้ว่าจุดไฟความตื่นเต้นให้ลุกโชนตั้งแต่กลางวันเลยทีเดียว!
ตั้งแต่วันประกาศจัดงานอย่างเป็นทางการ JTMN 2025 ก็กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที ทั้งในไทยและต่างประเทศ เมื่อรายชื่อศิลปินกว่า 15 กลุ่มถูกเปิดเผย ความตื่นเต้นของแฟนคลับก็พุ่งทะยาน จนวันเปิดขายบัตรต้องบอกว่า “แทบไม่เหลือให้จอง!”
ก่อนถึงวันงาน โปรโมชันทั่วกรุงเทพฯ ก็จัดเต็มจนเมืองทั้งเมืองกลายเป็น “เมืองแห่งดนตรีสีม่วง” แฟน ๆ แห่มาถ่ายรูปเช็กอินกันทั่วทุกมุม บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและการรอคอยที่แสนมีพลัง จนปีนี้ JTMN ถูกยกให้เป็นเทศกาลดนตรีที่แฟนเพลงทั้งเอเชียรอคอยที่สุดแห่งฤดูร้อนเลยทีเดียว
จุดเริ่มต้นของงาน JOOX TOP MUSIC NIGHT มาจาก JOOX Thailand Music Awards (JTMA) ที่เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017 และได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามต่อเนื่องทุกปี โดยใช้ข้อมูลจาก “JOOX TOP MUSIC CHART” ที่วัดจากยอดฟัง ดาวน์โหลด แชร์ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อยกย่องศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในวงการเพลงไทยและเอเชียแปซิฟิก
ด้วยความยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค งานนี้ดึงดูดผู้ชมหลายหมื่นคนในแต่ละปี โดยกว่า 50% เป็นแฟนเพลงจากต่างประเทศ พร้อมสร้างยอดเอ็นเกจเมนต์บนโซเชียลมีเดียหลายล้านครั้งต่อปี ทำให้ JOOX TOP MUSIC NIGHT ครองตำแหน่งเทศกาลดนตรีที่แฟนเพลงทั่วเอเชียตั้งตารอมากที่สุดอย่างแท้จริง
เมื่อม่านของ 2025 JOOX TOP MUSIC NIGHT ปิดลง เสียงกรี๊ด เสียงปรบมือ และความประทับใจยังคงก้องอยู่ในใจแฟนเพลงทั่วเอเชีย ความมันส์ระดับตำนานของปีนี้ไม่เพียงมอบความสุข แต่ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำของ JOOX ในการขับเคลื่อนวงการดนตรีเอเชียให้ก้าวล้ำและเข้าถึงหัวใจของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นในอนาคต