เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบ ตร. หลังผลตรวจเส้นผมหาสารเสพติดออกแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน

จากกรณี นายผลิตโชค อายนบุตร หรือ เป๊ก ผลิตโชค อายุ 40 ปี นักร้องชื่อดัง มีเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนถูกใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่คางได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมัน ปากซอยรามคำแหง 76 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ช่วงกลางดึกวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 2568 พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยว่า ผลการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมของ เป๊ก ผลิตโชค ที่พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตรวจหาสารเสพติด ได้ออกมาแล้ว

พ.ต.อ.นเรนทร์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลทั้งหมดได้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เกรงจะกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

พ.ต.อ.นเรนทร์ กล่าวอีกว่า ทางตำรวจได้รับการติดต่อจากเป๊กแล้วว่า เร็วๆ นี้ จะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก โดยมีหลายประเด็นที่จะต้องสอบสวนตามกฎหมาย

