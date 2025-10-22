รวบ 2 พระเอกดัง เฉินป๋อหลิน – ซิ่วเจี๋ยไค แฟนๆช็อก ปฏิบัติการตร.ตรวจค้นปราบปรามดาราคนดังหนีการเกณฑ์ทหาร
จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานปฏิบัติการของตำรวจออกตรวจค้นหลายจุดในไทเปและเมืองโดยรอบคดีหลบหนีการเป็นทหารรอบที่สาม เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา เฉิน ป๋อหลิน และ ซิ่ว เจี๋ยไค ถูกควบคุมตัวล่าสุดและนำตัวขึ้นศาลเพื่อให้การ อย่างไรก็ตาม เฉิน ป๋อหลิน ได้ชี้แจงในปี 2554 ว่าเขาถูกปลดประจำการเนื่องจากโรคหอบหืด จึงไม่จำเป็นต้องรับราชการทหาร แต่ผู้ต้องสงสัยหลักในคดีอ้างว่า ช่วยให้เขาได้รับการยกเว้น ขณะนี้ความถูกต้องของใบรับรองแพทย์อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทั้งนี้สร้างความตกใจอย่างมาก เฉิน ป๋อหลิน พระเอกขวัญใจแฟนๆจากภาพยนตร์ Blue Gate Crossing และซีรีส์ In Time with You กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการถูกจับกุมล่าสุดของ เฉิน ป๋อหลิน
ตำรวจได้จับกุมเฉิน ป๋อหลิน รวมทั้ง ซิ่ว เจี๋ยไค อีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์ Mars และ Black & White ซึ่งเป็นสามีของนักแสดงหญิงซูเปอร์สตาร์ เจีย จิงเหวิน (Alyssa Chia) ก็ถูกควบคุมตัวในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย มีการนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ
โดยจะสอบสวนถึงวิธีการติดต่อนายหน้าผู้ต้องสงสัยหลักที่ช่วยเหลือในการหลบเลี่ยงการรับใช้ชาติ โดยอัยการเขตไทเปได้เข้าร่วมการสอบสวนตลอดการสอบสวน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีศิลปินสมาชิกวงบอยแบนด์อีก 3 คนที่เกี่ยวข้องกับคดี ขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการควบคุมตัวเพิ่มเติม
เฉิน ป๋อหลิน โด่งดังในบทบาท หลี่ ต้าเหริน ใน ภาพยนตร์เรื่อง In Time With You มีรายงานว่ากำลังอยู่บ้านกับ เฉิน ถึงชวน แฟนสาวที่คบหากันมานาน เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง ขณะที่ ซิ่ว เจี๋ยไค ซึ่งได้รับการ ยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็น “คนรักครอบครัว” เคย รับราชการทหารเป็นเวลาห้าเดือนในปี 2559 ก่อนที่จะ ถูกปลดประจำการก่อนกำหนดเนื่องจากภรรยาตั้งครรภ์
ขอบคุณที่มา star.ettoday , เพจ คนรักหนัง ซีรี่ย์ หัวใจจีน