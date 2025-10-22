“กองทัพโปรดักชั่น” จัดใหญ่ Game On : LINE UP 2026 4 ซีรีส์ 4 รส พร้อมดึง “กอล์ฟ F.HERO” ร่วมโปรเจกต์สุดพิเศษ!
กองทัพโปรดักชั่น นำทีมโดยสองผู้บริหาร เขตต์ ฐานทัพ และ แนท ทักษญา เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งปี 2026 กับโปรเจกต์ยักษ์ “Game On : LINE UP 2026” ขนทัพซีรีส์ 4 เรื่อง 4 อารมณ์ เตรียมเสิร์ฟความฟิน ความดราม่า และความเข้มข้นให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มตลอดทั้งปี
เรื่องที่ 1 : “Thung Samut The Series ถึงสมุทร” ประเดิมโปรเจกต์ด้วย Poster Official จากซีรีส์ “Thung Samut The Series ถึงสมุทร” ที่ได้คู่จิ้นสุดฮอต หล่งลี–อาร์ม กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง
หลังจากเคยสร้างเคมีสุดละมุนใน “Doctor’s Mine หมอน่ารักคนนี้เป็นของผม” ที่กระแสแรงสุดๆ การกลับมาครั้งนี้ ทั้งคู่จะถ่ายทอดเรื่องราวโรแมนติกอบอุ่นหัวใจท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล ที่แฟนๆ ต้องเตรียมฟินแน่นอน
เรื่องที่ 2 : “Shadow Of Love ใต้เงารัก” ต่อยอดจากความสำเร็จกว่า 40 ล้านวิว ของ Micro Series และยอดวิวสูงสุดจากซีรีส์ “(your) APPLE เธอ…ที่รักของฉัน” ของคู่จิ้นไซต์มินิ ปรายฟ้า–บีเบล
กองทัพโปรดักชั่นขอส่งความฟินต่อเนื่องใน “Shadow Of Love ใต้เงารัก” โรแมนติกดราม่าที่ว่าด้วย “ความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้” นำแสดงโดย ปรายฟ้า–เพ็ญพัฒน์ ไกรราภี, บีเบล–ภัฏธนรัชต์ เกตุแก้ว, กันต์–กรรวี ว่องตระกูล, และ โดนัท–เกศมาณี มีทรัพย์มากเหลือ
โปรเจกต์พิเศษ : “KONGTHUP x SOLID GROUND MOVEMENT” อีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์จากกองทัพโปรดักชั่น ที่จับมือกับศิลปินและโปรดิวเซอร์แถวหน้าของไทย F.HERO เพื่อเปิดโปรเจกต์ “KONGTHUP x SOLID GROUND MOVEMENT” ที่จะมาปลุกกระแสใหม่ของวงการซีรีส์และเพลง ด้วยการรวมพลังคนรุ่นใหม่ที่มี “หัวใจรักในเสียงเพลง” เตรียมเปิดออดิชั่นค้นหานักแสดงหน้าใหม่ผู้มีความฝัน ภายในปลายปีนี้แน่นอน!
เรื่องที่ 3 : “OCEAN’S HEART ทะเลเคียงใจ” ซีรีส์แนว แอ็กชัน–โรแมนติก–ดราม่า จากปลายปากกาของ Bacteria เจ้าของบทประพันธ์ชื่อดัง “นิทานพันดาว”
เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองจากกองทัพโปรดักชั่น ที่คว้าตัวพระเอกมากฝีมือ จิณณ์–จิณณะ นวรัตน์ มาร่วมเล่นซีรีส์แนว Boy Love ครั้งแรก
ประกบคู่ สกาย–สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ, เจ้านาย–จิรภัส สอดแจ่ม, และอดีตศิลปิน T-POP อย่าง แมกก้า–ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล (แมกก้า 4MIX) ที่ผันตัวมารับงานแสดงเต็มตัว พร้อมโชว์ฝีมือโปรดิวซ์เพลงประกอบซีรีส์ด้วยตัวเอง
เรื่องที่ 4 : ปิดท้ายไลน์อัปด้วยโปรเจกต์ระดับตำนาน “LOVE BOUND รักนี้ตีตรา” ซีรีส์ที่ ดัดแปลงจากนิยายอมตะ “สามีตีตรา” ของ นาวิกา — หนึ่งในนิยายคลาสสิกที่ถูกสร้างเป็นละครมาแล้วถึง 3 ครั้ง มียอดตีพิมพ์กว่า 20,000 เล่ม และครองใจผู้อ่านมายาวนานกว่า 40 ปี
ครั้งนี้ กองทัพโปรดักชั่นสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการดัดแปลง “สามีตีตรา” ในรูปแบบ Girl Love ซีรีส์หญิงรักหญิงครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลโดยตรงจากเจ้าของบทประพันธ์ เพื่อคงไว้ซึ่ง “ความเข้มข้น ดราม่า และอารมณ์รัก–หึง–หวง” อันเป็นเอกลักษณ์ของต้นฉบับ
นำแสดงโดย ออมสิน–สุพิทชา ลิ้มสมมติ, โฟค–สธิมา ก่อเกียรติวนิช, พลอย–รัญดภา มันตะลัมพะ, แพนด้า–จิดาภา แช่มช้อย, เซน–ณภัทร เซน, และ ยูแอล–รมิตา รัตนภักดี
กองทัพโปรดักชั่นประกาศชัด — ปี 2026 นี้คือ “ปีแห่งความฟิน” ทั้งซีรีส์ใหม่ เนื้อหาหลากหลาย โปรเจกต์เพลง และการเปิดโอกาสให้นักแสดงรุ่นใหม่ได้แจ้งเกิดในวงการบันเทิง
ติดตามความเคลื่อนไหวและชม Official Pilot ได้ทุกช่องทางของ YouTube : Kongthup Production และโซเชียลมีเดียทางการของ Kongthup Production
