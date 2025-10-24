แห่คอมเมนต์กันลั่นหมดเวลาของพี่ยุทธแล้ว! สรยุทธ ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวจัดให้ ไบรท์-เฟิร์น นั่งจัดรายการคู่กัน ยังกับแฝด ตอบให้ชัดหลังลือตั้งครรภ์แล้ว
กรรมกรข่าวคุยนอกจอ วันที่ 24 ต.ค.68 สรยุทธ สุทัศนะจินดา เจอคอมเมนต์อยากเห็นการจัดรายการคู่ของ ไบรท์ พิชญ์ทัฬห์ และ เฟิร์น สุชาดา โดย เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ เผยโมเมนต์ พี่ยุทธ ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหว ก็จัดให้ตามคำขอของแฟนๆ “ไบรท์-เฟิร์น” นั่งจัดรายการคู่กันไปเลย แถม พี่ยุทธ เผยติดตลกว่า “เมื่อวันที่ สรยุทธ จากไปหลังจากนอนหลับไปแล้วไม่ฟื้น ”
ทำให้ได้เห็นโมเมนต์ พี่ไบรท์ กับ น้องเฟิร์น โดย ไบรท์ ยังบอกว่า “วันนี้เหมือนแฝดกันมากเลย เราเหมือนกันมากเลย ผมยังทรงเดียวกันเลยวันนี้”
เฟิร์น ก็บอกว่า “ตื่นเต้นมากเลย เฟิร์นเป็นแฟนคลับพี่ไบรท์ ตั้งแต่เฟิร์นเรียนหนังสือ ฟังข่าวตอนไปเรียนหนังสือทุกวัน (ไบรท์หัวเราะ: พี่ไบรท์แก่มากเลย)”
ก่อนพี่ยุทธให้ ไบรท์ กลับบ้าน พร้อมกำชับว่า “กลับไปให้ได้นอน เพราะน้องมีเรื่องนอนไม่พอ ช่วงหลังมีนอนไม่หลับ ให้ได้นอนนะ บอกโต๋ปล่อยให้ได้นอน (ไบรท์หัวเราะลั่น) หัวเราะอะไร หัวเราะแก้เกี้ยวเหรอ ท่านผู้ชมลือกันไปหมดแล้วว่าน้องไบรท์ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งยัง เพียงแต่น้องเขาป่วย ผมก็เลยดึง (น้องเฟิร์น) มาทดแทน”
ด้านแฟนๆ แค่เห็น ไบรท์-เฟิร์น นั่งจัดรายการคู่แป๊บเดียว ก็แห่คอมเมนต์แซวกันฮา หมดเวลาของพี่ยุทธแล้ว อาทิ หมดเวลาของพี่ยุทธ์แล้วครับ !!!! ,หมดเวลาของลิเวอร์พูลแล้วครับพี่ยุทธ , จริงๆพี่ยุทธควรจะหยุดพักได้แล้วครับ555 , หมดเวลาของยุทธ์แล้ว , พี่ยุทธพักผ่อนนะคะ เป็นต้น