T&B ผนึก ABLO แพลตฟอร์มแฟชั่นชื่อดังระดับโลก นำ “Out of the Nest” ปล่อยไอเทมสุดเก๋ ผลิตสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ พร้อมจัดส่งทั่วโลก
T&B Media Global โดยหัวเรือใหญ่ ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ จับมือ ABLO เแพลตฟอร์มสร้างสรรค์สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่กำลังสร้างความฮือฮาให้กับวงการแฟชั่นและเทคโนโลยี และเป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันด้วย
ปรากฏการณ์ใหม่ของการนำแอนิเมชั่นสัญชาติไทยอย่าง “Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ผสานกับเทคโลโลยี AI ของ ABLO ออกมาในรูปแบบของแฟชั่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ เสื้อยืด หมวก กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และที่พิเศษสุดที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะกับ เสื้อฮู้ด
ที่นำคาแร็กเตอร์ของ Out of the Nest มา collab กับแบรนด์ Adidas ผ่านแพลทฟอร์ม ABLO ซึ่งปัจจุบัน ABLO ได้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์สินค้าชื่อดังมาแล้วมากมาย อาทิ Smiley? – Balmain Paris – Adidas – Crocs
ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท T&B Media Global (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เราไม่ได้สร้างเพียงแค่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเท่านั้น แต่เป็นการการนำ IP มาต่อยอดให้กับผู้ที่ชื่นชอบและรักในตัวละคร และมีประสบการณ์ร่วม
หลังจากการชมแอนิเมชั่น ดังนั้นโปรเจ็กต์ Out of the Nest x ABLO จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วโลกได้สัมผัสความน่ารักของตัว
สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ผ่าน ABLO แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแฟชั่นแห่งอนาคต ก็ได้ตอบโจทย์ของผู้ชมที่รักในแอนิเมชัน ด้วยคอลเล็กชั่นเสื้อและสินค้าที่ดีไซน์จากคาแร็กเตอร์ของภาพยนตร์ ในหลากหลายรูปแบบ สำหรับแฟนที่รักในแอนิเมชันได้เป็นเจ้าของ”
“Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” แอนิเมชันสัญชาติไทย ที่ฉายมาแล้วกว่า 98 ประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ ผ่าน AI platform ชื่อ ABLO และชมสินค้าได้ที่ https://ablo.ai/shop/community/ootn?page=2 โดยสามารถจัดส่งได้ทั่วโลก