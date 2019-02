เสิร์ฟไม่ยั้ง เนื้อนุ่มชิ้นโตละมุนลิ้น เมนูหรูชาบูชิ อร่อยฟินทุกคำ

ชาบูชิ – ความอร่อยยังติดปากจนบัดนี้ สำหรับรสชาติของเมนูพรีเมียมที่ร้านชาบูชิภูมิใจนำเสนอ

มันคือเนื้อนำเข้าแสนอร่อยระดับฟิน ทั้งเนื้อกาตะโรซึ (สันคอ) เนื้อกาตะบาระ (ส่วนท้อง) และพรีเมียมเบคอนคูโรบูตะ

เสิร์ฟเอาใจเหล่าสาวกชาบูสายโปรตีนเป็นการเฉพาะ เพิ่มอรรถรสการกินให้เหนือระดับยิ่งขึ้นไปอีก นอกเหนือจากเมนูยอดนิยมบนสายพาน และทัพซูชิสดใหม่ ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน

ส่วนที่มาของเมนูเด็ดไฮโซชูโรงนี้เป็นอย่างไร แล้วจะต้องตามไปกินที่ไหนนั้น?

ตามมา..!

ชาบูชิ (Shabushi By OISHI) สองความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นยอดนิยม ตอกย้ำความอร่อยที่มีมากกว่า ชาบู-ชาบู และ ซูชิ เปิดตัวคอนเซ็ปต์ร้านใหม่แห่งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กระหน่ำเสิร์ฟความอร่อยด้วยวัตถุดิบพรีเมียมสารพัด ทั้งเนื้อกาตะโรซึ เนื้อกาตะบาระ และพรีเมียมเบคอนคูโรบูตะ โดยเฉพาะ 2 เมนูเนื้อนั้น นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ชาบู-ชาบู เหนือระดับ

นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษ เมนูใหม่ อาทิ แกงกระหรี่สูตรพิเศษจากโตเกียว ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟฮอกไกโด มิลก์ นำเสนอในบรรยากาศและการตกแต่งที่แตกต่างไปจากเดิมมาก

ทั้งนี้ภายหลังเปิดตัวแคมเปญ “Shabushi and So Much More ชาบู ซูชิ และอีกมากมายล้นสายพาน” ไปเมื่อไม่นาน ล่าสุดร้านชาบูชิที่อยู่คู่ความอร่อยคนไทยมาเกือบ 20 ปี ก็ได้เดินหน้าปรับโฉมร้านใหม่

ประเดิมที่แรก ชาบูชิ ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์

เน้นการจัดและตกแต่งร้านในสไตล์เรียบหรู มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่น ผ่านเส้นสายและลวดลายกราฟฟิกชิคๆ ตัดกับผนังลายหินอ่อนสีขาว ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย ซึ่งแปลกตาและแตกต่างไปจากเดิมมาก

โดยยังคงให้บริการในรูปแบบของบุฟเฟต์ หากแต่เพิ่มเป็น 2 ระดับราคาด้วยกัน

เริ่มที่ “GOLD Buffet” 429.- อร่อยจัดหนักไปกับเมนูยอดนิยมอย่าง หมูสไลซ์ เนื้อสไลซ์ ไก่ กุ้ง หมึก ฯลฯ ข้าวปั้นสารพัดหน้า ตลอดจนอาหารว่างและของทานเล่น อาทิ กุ้งเทมปุระ คาคิอาเกะ เกี๊ยวซ่า ปลาซาบะย่าง ในราคาสุทธิ 429 ขาดตัว

และที่พลาดไม่ได้คือ “PLATINUM Buffet” 599.- อร่อยจัดเต็มไปกับชาบู-ชาบู ซูชิ และอีกมากมายล้นสายพาน พร้อมกองทัพเมนูพรีเมียมเมนูใหม่สารพัด ไม่ว่าจะเป็น…

“เนื้อกาตะ โรซึ” เนื้อนำเข้าส่วนสันคอ…แน่นฉ่ำ

“เนื้อกาตะ บาระ” เนื้อนำเข้าส่วนพื้นท้อง มีไขมันแทรก…นุ่มฉ่ำ

และ “พรีเมียม เบคอน คูโรบูตะ” เบคอน คูโรบูตะ ขนาดใหญ่พิเศษ

ราคาสุทธิ 599 บาทต่อคน ไม่มีชาร์จเพิ่ม หรือ++ ให้อารมณ์เสีย

โดยทั้ง 3 เมนูพิเศษเนื่องจากเป็นระดับพลาตินัม จึงไม่ได้วางบนสายพาน ต้องสั่งกับพนักงาน เพราะทางร้านจะหั่นตามออเดอร์ ซึ่งนอกจากเนื้อจะหั่นกันสดๆจานต่อจานแล้ว ยังชิ้นใหญ่บางนุ่มละมุนลิ้น ลืมไม่ลงจนบัดนี้

อร่อยยิ่งขึ้นกับ น้ำซุปชาบู-ชาบู สูตรพิเศษ มีให้เลือกถึง 4 ชนิด ทั้งกลมกล่อมสไตล์ญี่ปุ่น ได้แก่ “ชาบูซุป” น้ำซุปใสรสกลมกล่อม, “มิรูกุซุป” น้ำซุปข้นรสละมุน, “คุโรซุป” น้ำซุปดำรสเข้มข้น หรือจะจัดจ้านสไตล์ไทยซึ่งอย่าง “ต้มยำซุป”

เพิ่มความอร่อยด้วยซอสที่ใช่…สไตล์เรา ไม่ว่า “ซอสสุกี้ยากี้” ซอสสุกี้ต้นตำรับชาบูชิ, “ซอสพอนซึ” ซอสรสเปรี้ยวเค็มหวานครบรสในสไตล์ญี่ปุ่น และ “ซอสโกมาดาเระ” ซอสงารสหวานหอมสไตล์ญี่ปุ่น

รับประทานได้ไม่อั้น โซ้ยได้ไม่ยั้ง ยาวๆ 1 ชั่วโมง 15 นาที เหมือนเดิม

แต่…เหลือท้องไว้หน่อยให้กับ 2 เมนูใหม่คาวหวาน ทั้งแกงกะหรี่สูตรเข้มข้นพิเศษต้นตำรับจากโตเกียว และไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ ฮอกไกโด มิลค์ เป็นการตบท้าย จะได้ฟินครบสูตร บอกต่อไม่ตกหล่นประเด็น

วันนี้เสิร์ฟแค่สาขาเดียวที่ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ก่อน

แต่รับรองไม่เป็นอุปสรรคต่อแฟนๆชาบูชิ เพราะเนื้อเด็ดซะขนาดนี้ ต่อให้ขายที่ไหนก็จะตามไปโซ้ย