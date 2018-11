Legacy of the First Blade ส่วมเสริมตอนแรก ACOD พบกัน5ธ.ค.

Legacy of the First Blade ส่วนเสริมตอนที่ 1 ของ ASSASSIN’S CREED® ODYSSEY พร้อมให้เล่น 5 ธันวาคม 2561 นี้

ผจญภัยกันต่อกับตอนแรกของเนื้อเรื่องใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปล่อยคอนเทนต์หลังวางจำหน่ายที่ใหญ่และทะเยอทะยานที่สุดของ Assassin’s Creed

วันที่ 28 พ.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก Ubisoft® ว่า ได้ประกาศวันวางจำหน่ายของตอนต่าง ๆ สำหรับคอนเทนต์เนื้อเรื่องหลังวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกของ Assassin’s Creed® Odyssey โดยตอนแรกของ Legacy of the First Blade ในชื่อว่า Haunted จะวางจำหน่ายวันที่ 5 ธันวาคมทุกแพลตฟอร์ม ตลอดเรื่องราวของ Hunted และอีกสองตอนที่ตามมาจะสานต่อเหตุการณ์หลังมหากาพย์สุดยิ่งใหญ่แห่งกรีซ ไปสู่การเผชิญหน้ากับ Darius ตำนานผู้ถือครองคมมีดเร้นสังหาร Hidden Blade เป็นคนแรก

Legacy of the First Blade ชมเทรลเลอร์ตัวอย่าง

ขณะที่เรื่องราวของ Hunted ค่อย ๆ เผยออกมาทีละน้อย ผู้เล่นจะได้รู้ว่า Darius ปรากฏกายในฐานะมิตรหรือศัตรู พร้อมกับได้พบเจอกับเหล่าตัวละครใหม่ ร่วมศึกยุทธนาวี ต่อสู้กับศัตรูใหม่ที่ทรงพลัง และเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลของ Assassin’s Creed

Legacy of the FirstBlade ยังคงมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวตามทางเลือกให้ผู้เล่นได้ตัดสินใจ ผ่านความสัมพันธ์กับตัวละครที่มีสีสันและการตัดสินใจมากมายตลอดระยะเวลาการเล่น โดยที่ใน Legacy of the FirstBlade ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอุปกรณ์และพัฒนาทักษะสำหรับความสามารถพิเศษใหม่ ๆ จนช่ำชอง พร้อมออกต่อสู้ไปทั่วดินแดนกรีซ ร่วมศึกอันนองเลือดทั้งบนผืนแผ่นดินและท้องทะเล เพื่อสานต่อมหากาพย์และกลายเป็นวีรชนที่แท้จริงแห่งตำนาน

หลังจาก Hunted วางจำหน่ายแล้วในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตอนที่สองคือ Shadow Heritage และตอนที่สาม Bloodline จะเป็นการปิดจบเรื่องราวแรกอย่างสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2562 บนทุกแพลตฟอร์ม

แผนการปล่อยคอนเทนต์หลังวางจำหน่ายของ Assassin’s Creed Odyssey ถือได้ว่าเป็นแผนการที่ใหญ่และทะเยอทะยานที่สุดของแฟรนไชส์นี้เลยก็ว่าได้ และการวางจำหน่าย Legacy of the FirstBlade จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้ผู้เล่นได้สัมผัสคอนเทนต์ใหม่แห่งกรีซโบราณ นอกจากนั้นแล้ว เจ้าของ Season Pass จะได้เล่นเส้นเรื่องหลักสองเรื่องในแบบรายตอน คือ Legacy of the FirstBlade และ The Fate of Atlantis ที่ผู้เล่นจะสามารถดำดิ่งไปกับเนื้อหาตอนใหม่ได้ทันทีที่เมื่อคอนเทนต์เปิดตัว หรือจะรอสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ในคราวเดียวเมื่อทุกตอนวางจำหน่ายครบก็ได้ และใน Season Pass ยังประกอบด้วย Assassin’s Creed® III Remastered และ Assassin’s Creed® Liberation Remastered ที่จะออกวางจำหน่ายใน มีนาคม 2562

Legacy of the FirstBlade สามารถซื้อแบบเป็นส่วนหนึ่งของ Season Pass สำหรับ Assassin’s Creed Odyssey ในราคา 1,200 บาท (บน Ubisoft Store) หรือซื้อแบบเฉพาะเรื่องราว The Legacy of the First Blade ในราคา 932 บาท (โดยประมาณ) และคอนเทนต์จะพร้อมให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้เป็นเจ้าของ Season Pass หรือ Gold Edition ในวันที่ 5 ธันวาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Assassin’s Creed โปรดดู assassinscreed.com.

