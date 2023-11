Poppin Cafe ร้านกาแฟขนาดกะทัดรัด ที่เต็มไปด้วยความน่ารัก ย่านบางบัวทอง แต่งร้านสไตล์มินิมอล เรียบง่ายกันเอง กาแฟราคาไม่แรง

ร้านกาแฟเปิดใหม่ย่านบางบัวทองที่ได้รีโนเวทตึกพานิชย์เดิมให้ออกมาเป็นคาเฟ่น่ารักๆ

แม้ภายในร้านจะเน้นความมินิมอลมินิใจ แต่ก็มีลูกเล่นอย่างการใช้ภาพศิลปะหลากสีสันเข้ามาเพิ่มความสดใส และทำให้ร้านดูมีอะไร

เราได้มีโอกาสคุยกับคุณจุ้น เจ้าของร้าน Poppin Cafe ที่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเขาเองก็เป็นคาเฟ่ ฮอปเปอร์มาก่อน ชอบไปจิบกาแฟ ถ่ายรูปเล่นตามคาเฟ่ต่างๆ

แต่ตอนนั้นยังทำงานเกี่ยวกับเอเจนซี่โฆษณา หลังจากนั้นจึงตัดสินใจลาออกมาเปิดร้านกาแฟของตัวเอง ซึ่งชื่อร้าน Poppin ก็มีความหมายที่สื่อถึง ความสุข

เครื่องดื่มกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือ Fruity Blend (100-), Latte Island (80-), Dirty (100-) สำหรับ Non Coffee เมนูที่แนะนำจะเป็น Honey Fizzy (70-) และ One More Peach (120-)

พิกัด : ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง

เปิด : ทุกวัน (ปิดวันพุธ) 08.00-17.00

ที่จอดรถ : ริมถนนหน้าร้าน

ติดตามเพจรีวิวคาเฟ่ : Café Made my Day