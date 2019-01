‘ศิลปวัฒนธรรม’ นำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินและรัชกาลที่ 1

‘MY NAME IS RED’

MY NAME IS RED เป็นผลงานนิยายที่สร้างชื่อเสียงอย่างแรงให้แก่ ออร์ฮาน ปามุก นักเขียนชาวตุรกี และเปิดทางให้เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2006 ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1998

MY NAME IS RED ในฉบับภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัล French Prix du Meilleur Livre Etranger และรางวัล Italian Grinzane Cavour ในฉบับภาษาอิตาลี และรางวัล International IMPAC Dublin Literary Award ในฉบับภาษาอังกฤษ

เรื่องราวของจิตรกรแห่งราชสำนักจักรวรรดิออตโตมันที่หายตัวไปอย่างลึกลับ และถูกพบเป็นศพหมกบ่อน้ำในเวลาต่อมา กลายเป็นคดีปริศนาที่สร้างความหวาดกลัว และมีข้อกังขาไปทั่วนครอิสตันบูล

ผู้ดูแลจิตรกรสงสัยว่าฆาตกรอยู่ในหมู่จิตรกรที่รับใช้องค์สุลต่าน และคดีแปลกประหลาดนี้ที่อาจมีเบื้องหลังเกี่ยวกับหนังสือภาพที่สุลต่านสั่งให้ทำอย่างลับๆ เขาตัดสินใจเรียก “แบล็ก” หลานชาย ที่ย้ายถิ่นฐานไปเปอร์เซียเพื่อเยียวยาหัวใจจากพิษรัก ให้เดินทางกลับมาอิสตันบูลอีกครั้งเพื่อไขปริศนา

การกลับมาอิสตันบูลของแบล็ก ทำให้สีแดงแห่งรักของเขากลับมาชัดเจนอีกครั้ง พร้อมกับสีแดงแห่งเลือดก็ยังไม่หยุดรินไหลเช่นกัน

MY NAME IS RED แปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดย นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์ สำนักพิมพ์บลิชจัดพิมพ์เมื่อปี 2010 และหนังสือขาดตลาดไปนาน เป็นที่ต้องการของนักอ่าน สำนักพิมพ์มติชนนำมาจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้งในสำนวนแปลของนักแปลคนเดิม ซึ่งปรับปรุงแก้ไขใหม่

