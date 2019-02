ศิลปะกราฟฟิตี้ สตรีตสไตล์ 2019

สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดงาน “สยามดิสคัฟเวอรี่ : ดิสคัฟเวอร์ สตรีต คัลเจอร์” เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจข้ามขีดจำกัดสู่ เป้าหมายที่ไกลเกินคาด อุสรา ยงปิยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

กล่าวว่า “สยามดิสคัฟเวอรี่ จับตามองทุกกระแสเทรนด์ เมื่อเทรนด์โลกแห่งปี 2019 เบนเข็มสู่ วัฒนธรรมสตรีตสไตล์ สยามดิสคัฟเวอรี่จึงมุ่งมั่นคัดสรรกิจกรรมที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนมาร่วม Come Play With Us! ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคมศกนี้

โดยคัดสรรวัฒนธรรมที่มาแรงที่สุดครอบคลุมทุกกระแสเทรนด์สตรีตจากทั่วทุกมุม โลก อัดแน่นเต็มพื้นที่มัลติโลเกชั่นสุดล้ำกลางกรุงในงานเทศกาลสตรีตคัลเจอร์ ครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกใน เมืองไทย ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ดึงทุกกระแสศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ มาบรรจบกันเพื่อให้ทุกคนค้นพบสไตล์ในแบบของ ตัวเอง เพื่อสร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ “Be Revo lutionary” สู่สาธารณ ชนอย่างต่อเนื่อง”

เปิดตัวด้วย Street Art Exhibition จัดแสดง สุดยอดผลงานของ UFO 907 ครั้งแรกในไทย!! สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ Chin’s Gallery เออร์แบนคอนเทมพอรารี่อาร์ตชื่อดังของเมืองไทย นำเข้าศิลปะมาสเตอร์พีซแนวสตรีตระดับโลกให้ชมอย่างใกล้ชิดในนิทรรศการ “ซีโร่ ทู ฮีโร่” (Zero to Hero) โดยศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อก้องโลกแห่งกรุงนิวยอร์ก “UFO 907” ผู้เชี่ยวชาญศิลปะภาพวาดฝาผนังแบบกราฟฟิตี้ที่มีแนวทางเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน

เริ่มก่อตั้งในช่วงกลางของยุค 90 ผู้ปฏิวัติสตรีตอาร์ตด้วยสัญลักษณ์ยานอวกาศเอเลี่ยนซึ่งเป็นที่จดจำของชาว นิวยอร์กมากว่า 20 ปี ผ่านผลงานภาพวาดผนังกำแพงแบบกราฟฟิตี้ ทั้งผนังกำแพงสาธารณะ ตึกในพื้นที่รกร้าง หลังคาบ้านเรือน หรือแม้กระทั่งบนรถขนส่งในมหานครนิวยอร์ก จนก้าวสู่หนึ่งในผู้นำด้านศิลปะภาพวาดบนฝาผนังแบบกราฟฟิตี้ที่มีแนวทางเป็น ของตัวเองอย่างชัดเจน

นิทรรศการนำเสนอประติมากรรมกราฟฟิตี้ในแบบ ฉบับ New York Street Art พร้อมการเปิดตัวผลงานภาพวาดและประติมากรรม Sculpture ที่ ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน จากเทคนิคผสมผสานทั้งการเพนต์และศิลปะการปั้นไปในตัว ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ถ่ายทอดก้าวย่างในวงการศิลปะของพวกเขาตั้งแต่งานสนุกขี้เล่นตามท้องถนนไป จนถึงจัดแสดงมาแล้วในสตูดิโอชื่อดังทั่วโลก

อาทิ 907 Bottles of Beer on the Wall, Mind Detergent, Tro uble with Fill In, Zero to Hero, Fashion Victim, Play with Me และ Too many Humans พร้อมอัดฉีดความอาร์ตต่อกับผลงานพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ “Mini Fiberglass Sculpture” โดยผลิตเพียง 69 ชิ้นเท่านั้น พร้อมสัมผัสประสบการณ์งานศิลป์ต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายตามแบบฉบับ สตรีตสไตล์จากมหานครนิวยอร์กอย่างแท้จริง ผลงานจัดแสดงถึง 20 ก.พ.นี้ ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

นอกจากนี้ยังเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์สุดฮิพแห่ง แรก ในเมืองไทย “ริพ เอ็น ดิพ” (Rip N Dip) แบรนด์สตรีตแวร์ชื่อดังจากลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชาวสตรีตสายสเกตบอร์ดไม่ควรพลาด คราวนี้มาพร้อม “Lord Nermal” แมวคาแร็กเตอร์จอมกวน และเพื่อนเอเลี่ยน “Lil Mayo” ที่ขนเอ็กซ์คลูซีฟคอลเล็กชั่น ทั้งเสื้อผ้าลายพิเศษ ของเล่นแอ๊กเซสเซอรี่ และไอเท็มเด็ดๆ มาแบบจัดเต็ม ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

ต่อด้วยการเปิดตัวรูปโฉมใหม่ของ “แคซซ์” (CAZH) แคชชวลแวร์มัลติแบรนด์สโตร์สำหรับสาวกแฟชั่นตัวจริงที่หลงใหลในวัฒนธรรมสตรีต เป็นแหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ การกลับมาครั้งนี้จะเอ็กซ์คลูซีฟกว่าเดิมด้วยกิจกรรมและเวิร์กช็อปพิเศษ เพื่อสายสตรีตที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ที่ชั้น 1 Street Lab สยามดิสคัฟเวอรี่

สัมผัสประสบการณ์สตรีตเต็มรูปแบบวันนี้ถึง 27 มี.ค.นี้ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม