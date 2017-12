ข่าวสดฝึกภาษาอังกฤษ : นาฬิกาอลเวง

นาฬิกาข้อมือยี่ห้อหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมา เพราะมีราคาหลายล้านบาท และต้องแสดงทรัพย์สินต่อป.ป.ช.

คำว่า นาฬิกา ภาษาอังกฤษเรียกว่า clock

เวลาฝรั่งบอกเวลาก็ใช้คำว่า clock เช่นกัน อย่างเช่น เวลา 8 นาฬิกา ภาษาอังกฤษก็เรียก 8 o”clock

แต่ในกรณีที่เป็น นาฬิกาข้อมือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า wristwatch หรือคำว่า watch เฉยๆ (wrist แปลว่า ข้อมือ)

อีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่าเป็นนาฬิกาคือ timepiece แปลตรงตัวว่า เครื่องมือบอกเวลา

ในหน้าปัดนาฬิกานั้นมีเข็มบอกเวลา ภาษาอังกฤษเรียกเข็มทั้งสองว่า minute hand กับ hour hand แปลว่า เข็มยาว (สำหรับบอกนาที) และเข็มสั้น (สำหรับบอกชั่วโมง) ตามลำดับ

สำหรับเข็มวินาที ภาษาอังกฤษคือ second hand

ภาษาอังกฤษยังมีสำนวนเกี่ยวกับนาฬิกาจำนวนหนึ่ง เช่น the clock is ticking แปลตรงตัวคือ นาฬิกากำลังเดิน ในความหมายนี้หมายถึง “เวลาใกล้หมดแล้ว”

เช่น The clock is ticking for Gen. Prawit to explain his watch แปลว่า เวลาใกล้หมดแล้วสำหรับพล.อ.ประวิตรที่จะชี้แจงเรื่องนาฬิกา

อีกสำนวนหนึ่งคือ around the clock แปลตรงตัวคือ รอบนาฬิกา ในความหมายนี้หมายถึง “ตลอด 24 ชั่วโมง” นั่นเอง