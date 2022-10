เด็กชายชาวจีนเป็นไวรัล หลังอาสาสอนการบ้านคณิตให้น้องสาว อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจ เครียดหนักจนปล่อยโฮ จบที่น้ำตาไหลทั้งพี่ทั้งน้อง

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วิดีโอของเด็กชายวัย 12 ขวบ จากเมืองอันชาน มณฑลเหลียวหนิง ได้กลายเป็นไวรัล หลังแสดงให้เห็นฉากอันน่าเศร้าใจในการสอนการบ้านคณิตศาสตร์ให้กับน้องสาววัย 9 ขวบของเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา นางจง ผู้เป็นแม่กล่าวว่า วันนั้นเธอได้สอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กับลูกสาว ต่อมาลูกชายบอกกับเธอว่าเธอสอนเข้มงวดเกินไป ทางที่ดีควรสอนอย่างใจเย็นไม่เช่นนั้นน้องสาวจะไม่อยากทำการบ้านและกลัวขึ้นมาได้ จากนั้นลูกชายก็อาสาสอนน้องสาวด้วยตัวเอง

ในช่วงแรก ลูกชายสอนการบ้านให้น้องสาวด้วยความใจเย็น แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็หงุดหงิดและร้องไห้ออกมา เพราะอธิบายอย่างไรน้องสาวก็ไม่ยอมเข้าใจเสียที

“ผมบอกคำตอบน้องแล้วว่าในภาพมีมุมฉากสามมุม แต่น้องก็ยังเถียงว่ามันมีสองมุม ผมชี้ให้เห็นมุมทั้งสามมุมแล้วแต่น้องดื้อมาก ยืนยันว่ามีมุมฉากสองมุมเท่านั้น”

นางจงมองภาพดังกล่าวด้วยความขบขันแ พร้อมเอ่ยแซวว่าลูกชายคงไม่เหมาะกับการเป็นครู ด้านน้องสาว เมื่อได้ยินเสียงพี่ชายคร่ำครวญกับแม่ ก็เริ่มก้มหน้าก้มตาและสะอื้นออกมา นางจงจึงกล่าวต่อว่า สิ่งนี้จะทำให้ลูกชายได้สัมผัสถึงหัวอกของเธอเวลาสอนการบ้าน ซึ่งลูกชายพูดทั้งน้ำตาว่าเขาเข้าใจแล้วทำไมแม่ถึงชอบดุเวลาสอนทำการบ้าน

WATCH: The struggle is real. This 12-year-old Chinese boy cried in frustration while trying to teach his sister math. 🥲 pic.twitter.com/PHC72cOO3r

— TODAY (@TODAYonline) October 19, 2022