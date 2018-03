ตระการตา ‘ดิสนีย์ ออนไอซ์ เซเลเบรทส์ เอฟวรี่วันส์ สตอรี่’ อิ่มเอมทั้งครอบครัว

เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการแสดง‘ดิสนีย์ ออนไอซ์ เซเลเบรทส์ เอฟวรี่วันส์ สตอรี่’ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจะเริ่มแสดงตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.ไปจนถึง 1 เม.ย.นี้ ซึ่งครั้งนี้ ยกขบวนซูปเปอร์สตาร์ดิสนีย์ กว่า 50 ตัว จาก 14 เรื่องดังมาจัดแสดงกันอย่างจุใจ

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา งานเริ่มขึ้นโดยมีครอบครัวดาราและเหล่าคนดังร่วมชมกันอย่างติดขอบเวที อาทิ ครอบครัว กุ๊บกิ๊บ (น้องเป่าเปา), โบว์ แวนดา และน้องมะลิ, แอน อลิชา (น้องริชา), ครอบครัว กระแต ศุภักษร (น้องเจ้าขา), แอฟ ทักษอร และ น้องปีใหม่, ครอบครัว เบนซ์ พรชิตา (น้องปริม), เมย์ เฟื่องอารมณ์ (น้องมายู), ครอบครัว เต๋า สมชาย (สมใจ-สุขใจ), ครอบครัว กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ (น้องชูใจ), แอนนา นาตาชา และน้องไตตั้น, ครอบครัว เอ็ม อภินันท์ (น้องฌานา-น้องฌารีน), ครอบครัว บอล วิทวัส (น้องโนเบล-น้องนิวตัน), ครอบครัวต่ายชุติมา (น้องพิพิม), น้องวันใหม่และคุณแม่, แอมมี่ The Bottom Blues และน้องลัลลาเบล, ครอบครัว บอย ตรัย (น้องชื่นใจ) , ครอบครัวคุณก้อ POP, ครอบครัว น้องเกล โสพิชา, คิว ฟลัวร์, น้องเรย์ (หลานคุณนก สินจัย), น้องออกัส-ออก้า-ออกู๊ด-ออเกรซ (ครอบครัวเปิ้ล นาคร) ฯลฯ

การแสดงเริ่มขึ้นด้วยตัวละครดังจากเรื่องซูโทเปีย จูดี้ ฮอปส์ กระต่ายสาวมือปราบ และคู่หู นิค ไวล์ด หมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ ที่ออกมาขอความร่วมมือจากคนดูกระตุ้นให้มีอารมณ์ร่วมกับการแสดงโชว์ครั้งนี้

ต่อด้วยการดำเนินเรื่องของของซูเปอร์สตาร์ของวอลท์ ดิสนีย์ อย่างมิคกี้ เมาส์ มินนี่ เมาส์ กูฟฟี่ และโดนัลด์ ดั๊ก ที่พยายามจะถ่ายทำภาพยนตร์สักเรื่อง นำมาซึ่งการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่นำเรื่องราวมาเสนอได้อย่างดีเยี่ยม



ไม่ว่าจะเป็นฉากประทับใจของไฟน์ดิ้ง ดอรี่ ที่ออกค้นหาครอบครัวจนพบ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากนีโม และมาลิน คู่หูพ่อลูก และเหล่าขบวนเต่าทะเลทั้งหลายที่สร้างความตระการตา

หรือ‘โฟรเซ่น’(Frozen) ที่นำเรื่องราวของราชินีเอลซ่า และเจ้าหญิงอันนา มาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งความงดงามของฉาก ปราสาทน้ำแข็ง และหิมะที่โปรยปรายสมจริง สมเป็นโปรดักส์ชั่นระดับโลก

รวมทั้งเสียงร้องเพลงเล็ท อิท โก (Let It Go) ที่ได้ผู้ชมรุ่นเยาว์ เจ้าหญิงน้อยๆที่มาชม ร่วมร้องเพลงกันอย่างมีพลัง

และการแสดงน่าชื่นชมอีกเรื่องก็คือมู่หลาน (Mulan) ที่เหล่านักแสดงใช้ความเป็นระเบียบ ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีบทพูด หรือการพากษ์ใดๆทั้งสิ้น เริ่มเรื่องตั้งแต่มู่หลาน ยังเป็นหญิง แล้วต้องสมัครเป็นทหารแทนพ่อ พร้อมออกรบต่อสู้กับศัตรูจนได้รับชัยชนะ ก่อนที่ความจริงจะเปิดเผยว่าที่แท้เป็นหญิงสาวปลอมตัวมา จบจนฉากจบด้วยมังกรตัวใหญ่

ไม่ควรกระพริบตาแม้แต่น้อย!??

ไม่นับฉากที่น่าประทับใจ เมื่อเจ้าหญิง-เจ้าชายจากแต่ละเรื่องของดิสนีย์ ออกมาโลดแล่นบนพื้นผิวน้ำแข็ง โบกไม้โบกมือให้แฟนที่ติดตามชม รวมทั้งฉากจบ ที่ระดมนักแสดงขึ้นเวทีก็สุดยอดไม่แพ้กัน



นอกจากนั้นยังได้จุใจไปกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) ไลอ้อน คิง (The Lion King) ทอย สตอรี่ (Toy Story) อะลาดิน (Aladdin) และอื่นๆอีกมากมายที่สาธยายไม่จบสิ้น

เรียกว่าเวลาเกือบ 3 ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็ว อิ่มเอมใจกันทั้งครอบครัว