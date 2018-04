สาระ 1000 เกมมิ่ง : การกลับมาของ “โร้ก”

“ปอลนาโช่”

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางยูบิซอฟต์ ผู้ผลิตเกมชื่อดังประกาศเปิดตัว ASSASSIN”S CREED ROGUE REMASTERED หรือก็คือการเอาภาค โร้ก (ROGUE) ภาคแยกจากตัวเกมภาค 4 ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังทั้งในส่วนของเกมเพลย์และเซ็ตติ้งการสู้รบทางทะเลที่ทำออกมาได้ดีเล่นสนุก เอากลับมาปรับคุณภาพเพื่อวางขายบนเครื่องเกมยุคใหม่อีกครั้ง โดยจะทำลง PS4 กับ Xbox One และมาพร้อมกับ DLC ครบทุกตัว แถมด้วยภารกิจพิเศษ 2 มิชชั่นด้วยกันคือ The Armor of Sir Gunn Quest และ The Siege of Fort de Sable ส่วนแพ็กที่มีให้ก็คือ Master Templar packs กับ Explorer packs

สำหรับ “โร้ก” เป็นเกมแอ๊กชั่นผจญภัยอิงประวัติศาสตร์ มีเนื้อเรื่องอยู่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ระหว่างสงครามเจ็ดปี ผู้เล่นจะรับบทเป็น เชย์ แพทริก คอร์แม็ก (Shay Patrick Cormac) มือสังหารที่แปรพรรคไปอยู่ฝ่ายเทมพลาร์ ซึ่งระบบการบังคับเรือยังคล้ายอัสแซสซินส์ครีด 4 “แบล็กแฟล็ก” และการเล่นแบบมุมมองบุคคลที่สามก็ยังมีอยู่เช่นเดิม

ด้านระบบเกม ที่เด่นๆ คือการควบคุมเรือรบที่ ยกมาจากภาค 4 พร้อมกับเรือลำใหม่ชื่อมอร์ริแกน เรือมอร์ริแกนมีลักษณะลำเรือที่เพรียวและท้องเรือตื้นกว่าเมื่อเทียบกับเรือแจ๊กดอว์ ของเอ๊ดเวิร์ด เคนเวย์ (พระเอกภาค 4) ทั้งนี้ มอร์ริแกนมาพร้อมกับอาวุธใหม่ๆ อย่างเช่น การปล่อยคราบน้ำมันและจุดระเบิด ฯลฯ

ส่วนการต่อสู้ มีอาวุธใหม่ชื่อว่า air rifle ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถจัดการกับศัตรูจากระยะไกลอย่างเงียบๆ และ air rifle สามารถปรับแต่งให้ใช้กระสุนได้หลากหลายอีกด้วย

ASSASSIN”S CREED ROGUE REMASTERED สำหรับ PS4 จำหน่ายแล้วใน PSN สโตร์ด้วยราคา 940 บาท ขนาดไฟล์ 9.85 GB