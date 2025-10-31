ผบก.น.6 ขานรับนโยบาย สั่งการ สน.จักรวรรดิ ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายป้องกันร้านค้าปรับราคาเสื้อผ้าไว้ทุกข์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 เปิดเผยว่า ตามนโยบาย และ ความห่วงใยพี่น้องประชาชน ของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.(ปป) จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ออกประชาสัมพันธ์ ป้องกัน ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ปรับขึ้นราคาเสื้อผ้าไว้ทุกข์
ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตเพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาได้ในราคายุติธรรม จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผกก.สน.จักรวรรดิ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติ ตามสั่งการดังกล่าว
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา พ.ต.ท.เฉลิมพล บุญทาวัน รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.พงศ์สิทธิ์ เมฆแสงสี สวป.สน.จักรวรรดิ เจ้าหน้าที่สายตรวจ และชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ตามนโยบายดังกล่าว โดยได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอย บริเวณ ซอยวานิช 1 หรือตลาดสำเพ็ง ได้ทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หากมีการฝ่าฝืน
ดังนี้ ฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินสมควร : มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ทางบก.น.6 เน้นย้ำดำเนินการตามนโยบาย หากพบการแจ้งกระทำความผิดจะดำเนินการตรวจสอบ หากพบมีการกระทำความผิดจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป