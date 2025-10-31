บช.น. ประชุมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดงานลอยกระทง 68 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ต.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง รองผบช.น.ดูแลงานกิจการพิเศษ 2 พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รองผบช.น.ดูแลงานความมั่นคง ผบก.น.1-9 ผบก.จร. ผบก.อก.บช.น. ผบก.อคฝ. รองผบก.สปพ. รองผบก.สส.บช.น. ประชุมเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2568 ร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับตำรวจ 88 สน. โดยใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า วันนี้เป็นประชุมเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามเทศกาลสำคัญ รายละเอียดการจัดงาน แผนในการดูแลความเรียบร้อยและมีการเตรียมการเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ลอยกระทงบริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่ เกิน 1,000 คน ขึ้นไปจำนวน 3 แห่ง พื้นที่ขนาดกลางเกิน 500 – 1,000 คนจำนวน 2 แห่ง พื้นที่ขนาดเล็ก ไม่เกิน 500 คน จำนวน 62 แห่ง รวมทั้งหมด 68 แห่ง อย่างไรก็ตาม เตรียมสั่งการให้รองผบช.น. ภายหลังจากสิ้นเสร็จภารกิจหลักให้ทำการตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อกำชับการปฏิบัติ ลงตรวจพื้นที่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ขนาด กลาง ขนาดเล็ก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
“รวมถึงมอบหมายให้ตำรวจอีโอดีประสานพื้นที่จุดจัดงานลอยกระทงสำคัญทั้ง 6 แห่ง เอเชียทีค ใต้สะพานพระราม 8 ไอคอนสยาม วัดยานนาวา วัดอรุณราชวราราม และวัดบำเพ็ญเหนือ/วัดบางเพ็งใต้ ทั้งนี้ ให้เตรียมความพร้อมด้วยความไม่ประมาทการตรวจค้นอาวุธ รวมถึงตรวจค้นจับกุมผู้ขับขี่รถจยย. ที่มีลักษณะกระทำผิดผิดกฎหมาย พกอาวุธมีดหรือปืน ไล่ฟัน ไล่ทำร้าย ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้มีการใช้ชุดปฏิบัติการ เอ็มพีบีสวาท (MPB SWAT) ออกตรวจสอบพื้นที่ ส่วนที่จัดงานเล็กน้อยจัดตำรวจพื้นที่ออกตรวจดูแลทรัพย์สินและประชาชนร่วมงานบริเวณต่างๆ ต่อไป” ผบช.น. กล่าว
ด้าน พล.ต.ต.พัลลภ กล่าวว่า ขอให้ตำรวจทุกพื้นที่ใกล้แม่น้ำ ดำเนินการประสานกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเรื่องห่วงยาง ชูชีพ นอกจากนี้ตรวจสอบจุดจอดรถและจุดที่มีการจราจรติดขัด ระมัดระวังคนแออัดในพื้นที่ ไม่ให้หกล้มหรือเหยียบกันจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงเฝ้าการยิงพลุ ต่างๆ ในสถานบันเทิงขอให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องการล้วงกระเป๋า ฝ่ายสืบสวนต้องออกตรวจ จุดไหนคาดว่าจะมีอาวุธต้องมีเครื่องตรวจสอบเครื่องวอร์ทู สถานที่ไหนห้ามจำหน่ายสุราต้องดำเนินการตรวจสอบโดยเคร่งครัด ฝากตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ หรือ เข้าข่ายลักษณะการก่อเหตุกระทบความมั่นคง
ด้านพล.ต.ต.ธวัชเกียรติ กล่าวว่า กำชับการทำแผนเตรียมความพร้อมทุกสน. ออกแผนการปฏิบัติการให้เรียบร้อย บูรณาการทุกภาคส่วน ห้วงนี้มีหลายภารกิจ ให้ประสานหน่วยเกี่ยวข้องช่วยเหลือในการปฏิบัติ ประสานกรมเจ้าท่า ตรวจสอบโป๊ะท่าเทียบเรือ ดูแลให้เรียบร้อย ตรวจสอบการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมถึงป้องกันการแข่งขันรถในทาง ไม่ให้มีการนัดรวมตัวสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เกิดเหตุเด็กพลัดหลงประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแล ส่วนเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ล้วงกระเป๋า ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มความเข้ม กำหนดแผน ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ จุดพลุดอกไม้ไฟ ส่วนเรื่องการติดต่อสื่อสาร การประสานงานต้องให้ชัดเจน
ด้านพล.ต.ต.ชรินทร์ กล่าวว่า คืนลอยกระทงกำชับตรวจสอบสถานบริการเด็ก ยา อาวุธปืน ค้ามนุษย์ เปิดเกินเวลา โดยให้มีผลการจับกุม 29 ต.ค.-4 พ.ย. เตรียมความพร้อมปล่อยแถวระดมกวาดล้างห้วงเทศกาลลอยกระทง เฝ้าระวังตรวจสอบใบอนุญาต ตรวจสอบโป๊ะท่าเรือให้มีการ์ดช่วยเหลือแต่ละพื้นที่ ประสานกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยดูแลเพลิงไหม้ต่อไป