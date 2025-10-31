มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม มอบวีลแชร์จำนวน 2 คัน แก่ผู้ทุพพลภาพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 31 ตุลาคม 2568 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อมอบวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้แก่นายอุลัย โอทาตะวงค์ และ นายคำ จูมศรี ผู้ทุพพลภาพในจังหวัดนครพนมที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การมอบในครั้งนี้ได้รับการประสานงานเข้ามาจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยมี นางสาว พิมมาดา สุริยาราช นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนรับมอบ

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ การมอบวีลแชร์ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามุ่งมั่นทำมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้ตั้งใจทำความดีครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอตั้งใจสานต่อการทำความดีในการสร้างสังคมของการแบ่งปัน ตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไป

สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมและบริการต่าง ๆ ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการให้ความเมตตาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในการทำความดีตามรอยพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ

