เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ย. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 เปิดเผยว่า ตามนโยบาย และ ความห่วงใยพี่น้องประชาชน ของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.(ปป) และ บก.น.6 ให้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกจราจรประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2568
พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผกก.สน.จักรวรรดิ ได้นำ พ.ต.ท.เฉลิมพล บุญทาวัน รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สวป.สน.จักรวรรดิ และ เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณท่าเรือราชวงศ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ นาเจริญ ผู้แทนกลุ่มตรวจการณ์เดินเรือ
ทั้งนี้ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า 1.ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะเทียบเรือ 2.ความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือ ( ห่วงยางชูชีพ ) 3.ระบบกล้องวงจรปิดภายในบริเวณท่าเรือ โดยทางกรมเจ้าท่า จะจัดเจ้าพนักงานขนส่ง ประจำท่าเทียบเรือ เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในวันงานฯ ประจำท่าเรือราชวงศ์ จนเสร็จสิ้นภารกิจต่อไป