รำลึก ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้บุกเบิกงานควบคุมยาสูบในไทย ผลักดันกม.ควบคุม-จัดเก็บภาษี “หมอประกิต” ระบุปัจจุบัน อนาคต ยังมีอุปสรรค ความท้าทาย หวังความร่วมมือทุกภาคส่วน ย้ำรัฐบาลต้องเป็นผู้นำวางนโยบายสาธารณะ ด้าน “อภิสิทธิ์” ระบุ ให้ความสำคัญประเด็นด้านสังคม
วันที่ 3 พ.ย.2568 ราชบัณฑิตสภา ได้จัดปาฐกถารำลึก “ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการควบคุมยาสูบในประเทศไทย” โดยมีศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตสภา กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาโดยศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะทายาท พร้อมผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าวว่า ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เป็นผู้มีคุณูปการในการผลักดันเรื่องการสูบบุหรี่มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ประมาณปี 2529 เนื่องจากขณะนั้นคนไทยสูบบุหรี่จำนวนมาก โดยเพศชายสูบมากถึง 2 ใน 3 ส่วนเพศหญิงสูบมากถึง 11% และเริ่มมีการป่วยโรคทางเดินหายใจ โรคปอด โรคถุงลมโป่งพองมากขึ้น
ขณะที่สหรัฐอเมริกา เข้ามาเจรจานำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยขอให้สามารถโฆษณาได้ และยกเว้นภาษีขาเข้า แต่ประเทศไทยไม่ยอมเพราะเห็นตัวอย่างจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ที่ยอมให้ไปก่อนหน้านี้ ทำให้ 3 ประเทศนี้เวลาจะออกกฎหมายมาควบคุมการตลาดใดๆ ต้องให้อเมริกายินยอมก่อน
ดังนั้น ไทยจึงไม่ยอมและต่อสู้นานถึง 2 ปี จนต้องส่งไปให้องค์การการค้าโลกตัดสิน โดยประเทศไทยไม่ต้องยกเลิกกฎหมายห้ามโฆษณา บุหรี่และยังมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีขาเข้า ด้วยทำให้การขยายตลาดบุหรี่ในประเทศไทยเป็นไปได้ยากอัตราสูบต่อปีไม่ได้เพิ่มขึ้น
“การทำงานเรื่องนี้ ในสมัยอาจารย์อรรถสิทธิ์ ซึ่งผมเป็นลูกน้องท่านอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ช่วยเหลือและปรึกษางานกับท่านตลอดมาทุกขั้นตอน ท่านอาจารย์อรรถสิทธิ์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ทำให้เราออกกฎหมายยาสูบตั้งแต่ปี 2535 และมีการขึ้นภาษียาสูบปี 2536 และเริ่มกระบวนการตั้งสสส.เมื่อปี 2542 นี่คือคุณูปการที่ท่านได้ทำไว้” ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าว
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าวว่า สำหรับภารกิจของเราที่ต้องทำต่อไปคือ 1.ให้ความรู้ 2.ขยายเครือข่าย 3.ผลักดันนโยบาย ซึ่งการเกิดขึ้นของสสส.เข้ามาช่วยได้มาก แต่ยอมรับว่ายังมีอุปสรรคและความท้าทายหลายเรื่องที่จะต้องร่วมมือกันผลักดัน เช่น การปราบปรามบุหรี่เถื่อน ซึ่งสร้างความเสียหายมาก เพราะทำให้ รัฐไม่มีรายได้ คนสูบบุหรี่เยอะขึ้น
นอกจากนี้ยังมีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีบุหรี่อัตราเดียว การรรณรงค์ให้ความรู้ การบังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก การห้ามสูบในที่สาธารณะ ซึ่งต้องทำพร้อมกันในระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพราะการดำเนินการสิ่งเหล่านี้จากส่วนกลางลงไปยังพื้นที่อาจจะไม่ตอบโจทย์ และ 4.งบประมาณไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ ทั่วโลกมีการสำรวจทุกๆ 2 ปี พบว่าอุปสรรคในการรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่คือ 1.การขัดขวางแทรกแซงจากบริษัทบุหรี่ 2. ความตั้งใจทางการเมือง 3 ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนั้น มูลนิธิฯ สสส. เรารู้ว่า สิ่งที่เราต้องทำนั้นคืออะไรบ้าง แต่เราต้องการการสนับสนุนมากกว่านี้ ทุกหน่วยงานต้องร่วมกัน กระทรวงการคลังจะต้องจัดการเรื่องภาษี ปราบบุหรี่เถื่อน กระทรวงศึกษาต้องให้ความรู้เด็กนักเรียน การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
“อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ อยู่ที่รัฐบาลว่ามีความสนใจ แค่ไหน อย่างรัฐบาลที่แล้วช่วงต้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่งมาสนใจในตอนหลัง พอมีการปราบปรามสถานการณ์ก็ดีขึ้น ดังนั้น เราต้องช่วยกันต่อไป เพราะบุหรี่ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนไทย ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ถ้าเราไม่จัดการให้ดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว รัฐบาลต้องมีนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ การขึ้นภาษี” ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าว
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต กล่าวอีกว่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้น 11.44 เท่า จากปี 2564 ที่มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน เพิ่มเป็น 900,459 คน ในปี 2567 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ถึง 251,625 คน ในบุหรี่ไฟฟ้า 1 แท่ง มีนิโคตินเข้มข้นและอันตรายมากเทียบเท่าการสูบบุหรี่ 20 มวน
ทั้งนี้ พบว่าสาเหตุที่สูบเยาวชนสูบเยอะเพราะเพื่อนชวน รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดทั้ง กลิ่น รส ตัวการ์ตูน รวมถึงการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยพบการขายผ่าน X (twitter เดิม) 41.4% เฟสบุ๊ก 23.2% อินสตราแกรม 19.3%
ที่น่ากังวลอย่างมาก มีบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 1.ทอยพอด บุหรี่ไฟฟ้ารูปลักษณ์คล้ายของเล่น หรือตุ๊กตา 2.พอดจมูก สูบผ่านจมูกคล้ายยาดม 3.นิโคตินพาวช์ (Nicotine Pouch) หรือถุงซองนิโคติน ใช้เหน็บไว้ระหว่างเหงือกกับริมฝีปาก
4.พอดเค บุหรี่ไฟฟ้าแปลงร่างเป็นยาเสพติด ที่เปลี่ยนหัวพอดเป็นน้ำยาผสมเคตามีน หรือยาสลบ สูบแล้วเคลิ้มฝัน เมา มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง เช่น ประสาทหลอน นำไปสู่โรคจิตเภท ทำให้กล้ามเนื้อขาดออกซิเจน อาจหมดสติ และเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตราย ส่งผลต่อพัฒนาการสมอง เพิ่มความเสี่ยงโรคปอดอักเสบรุนแรง และภาวะซึมเศร้า
ด้าน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หลายเรื่องที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต ปาฐกถา นั้นหลายเรื่องเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ที่มีกระบวนการและศิลปะ ตนขอขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมลำลึกถึงคุณพ่อ ส่วนตนฐานะทายาทได้รับการสั่งสอนเรื่องอันตรายจากบุหรี่ และยื่นคำขาดว่าห้ามสูบบุหรี่
อย่างไรก็ตาม งานหลายเรื่อง ตนเกี่ยวข้องโดยตรง นายพิสิษฐ์ ลี้อาธรรม กับตนก็เป็นฝ่ายยืนอยู่ข้างว่า สสส. ควรได้รับงบจากภาษีเหล้า บุหรี่ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระ และต้องการองค์กร ย้ำว่าตนให้ความสำคัญกับเรื่องบุหรี่ และเรื่องของสสส.
ตั้งใจตั้งแต่ต้น ตอนเป็นนายกรัฐมนตรี ตนจะเป็นนายกฯ ที่ไม่เหมือนคนอื่น เพราะคนอื่นจะมอบงานด้านสังคมให้กับรองนายกฯ ดูแล แต่ตนทำตรงกันข้าม โดยจะรับเรื่องทางสังคมมาทั้งหมด และเข้าประชุมด้วยตัวเอง ไม่ว่าเรื่องสุขภาพ การศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ เพราะมองว่าประเด็นเหล่านี้ถูกละเลยได้ง่าย ส่วนใหญ่ไปกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ที่จริงเรื่องที่ตนมอบไปตั้งแต่ตอนนั้น คือเรื่องคนติดพนัน แล้วปัจจุบันพบว่าพนันออนไลน์เข้ามาเยอะเลย