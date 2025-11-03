กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ประเทศไทย คว้ารางวัล “The Best Sustaining Partner Award 2025” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน
บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล “The Best Sustaining Partner Award 2025” จาก มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (Scholars of Sustenance, SOS Thailand) มูลนิธิกอบกู้อาหารแห่งแรกของไทย และองค์กร Food Bank ชั้นนำของประเทศที่มุ่งลดปัญหาการสูญเสียอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย SOS Thailand ยังเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก The Global FoodBanking Network (GFN) ในฐานะ “Thailand’s First GFN-Certified Food Rescue Foundation”
รางวัลดังกล่าวมอบในงาน “SOS Thailand Awards 2025: The Path Beyond Our Decade” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ณ SAMA Garden ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 9 ปีของการขับเคลื่อน “การกอบกู้อาหารส่วนเกิน (Food Rescue)” ในประเทศไทย โดยรางวัล “The Best Sustaining Partner Award 2025” ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่มอบให้แก่องค์กรพันธมิตรภาคธุรกิจที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนภายในระบบอาหารของประเทศไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
การได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่าง กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ และ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการกอบกู้อาหารส่วนเกิน (Food Rescue) ซึ่งมีเป้าหมายในการลดความสูญเสียของอาหาร (Food Loss) และลดขยะอาหาร (Food Waste) รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้าง “ระบบอาหารที่เป็นธรรม ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัล “The Best Sustaining Partner Awards” รวมทั้งสิ้น 14 องค์กร ซึ่งกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดนี้
ภายในงาน SOS Thailand Awards 2025 มีองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า 47 แห่ง เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของภารกิจ “กอบกู้อาหารส่วนเกิน (Food Rescue)” ที่ช่วยลดความสูญเสียของอาหารกว่า 15.3 ล้านกิโลกรัมทั่วประเทศ และส่งต่อเป็นมื้ออาหารมากกว่า 64 ล้านมื้อให้แก่ชุมชนกว่า 5,100 แห่งทั่วไทย
นอกเหนือจากความร่วมมือกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ แล้ว กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและคุณภาพชีวิตของชุมชนในประเทศไทย อาทิ การลงพื้นที่พัฒนาโภชนาการ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนห่างไกล จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนการจัดมื้ออาหารและมอบความอบอุ่นให้แก่บ้านพักพิงสตรี
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ที่ยึดมั่นในพันธกิจของบริษัท “We Blend Care and Creativity to Nourish the World – เราผสานความใส่ใจและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างคุณค่าทางโภชนาการและความยั่งยืนให้กับผู้คนและสังคมทั่วโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จะยังคงสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชนและห่วงโซ่อาหาร เพื่อร่วมสร้างระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเท่าเทียมสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาส่วนผสมอาหารระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนผสมอาหารที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการบริการอาหาร ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั่วโลก บริษัทเป็นพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยมีพันธกิจในการผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (Blend Care and Creativity to Nourish the World) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ผงปรุงรสและเครื่องเทศ ซอส น้ำสลัด แป้งชุบทอด ซุป และแป้งผสม ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ ค.ศ. 1919 และได้รับการเลือกใช้จากบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกมากมาย ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยครอบครัว Griffith Foods ทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนำเสนอรสชาติและวัตถุดิบที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน