Heavy Year! “Cobra Gold 2026” กองทัพไทย เตรียมพร้อมเข้าสู่การฝึกร่วม/ผสม “Cobra Gold 2026” ร่วม 30 ประเทศพันธมิตร
3 พ.ย. 68 – ที่โรงแรม ดิ แอทธินี พล.ท.สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม (CTF CDR） เป็นประธานร่วม ในพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference)ในการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร รหัส“Cobra Gold 2026 : CG 26”
โดยมี Mr. Andrew Merz ผู้อำนวยการฝึกฝ่ายสหรัฐฯ / ผู้แทน U.S. INDO-PACOM และ พล.ร.ต.ชเนศร์ สิงหนาญ ร.น. รองเจ้ากรมยุทธการทหาร/รองผู้อำนวยการฝึกฝ่ายไทย
ซึ่งการฝึก Cobra Gold 2026 นับเป็นครั้งที่ 45 ในรอบการฝึกแบบ Heavy Year ซึ่งมีประเทศพันธมิตร เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลกสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง กองทัพไทย สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร การปฏิบัติการร่วม และการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
โดยมี พล.ต.สังกาศ สร้อยคำ ผบ.พล.ร.11/ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกผสม (CFLCC), พล.ร.ต.พูลลาภ ทัตตะทองคำ (ร.น.) ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม (CFMCC), พล.อ.ต.จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศผสม (CFACC), พล.ร.ต.โยธิน ธนะมูล ร.น. ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม (CMARFOR) และ พ.อ.เจษฎางค์ แสนทน ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม/ผสม (CFSCC)
โดยแม่ทัพน้อยที่ 1 และผู้บัญชาการ กองกำลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม ได้เน้นย้ำ ในการประชุมวางแผนครั้งนี้มุ่งยืนยันภารกิจหลัก , กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และจัดทำแผนการฝึกอย่างรอบคอบ เพื่อให้การฝึกดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ความร่วมมือระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้การฝึกครั้งนี้ยังถือเป็นเวทีสำคัญในการ กระชับมิตรภาพ และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศพันธมิตร ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางทหารเสริมสร้างพลังของกองทัพไทย ในเวทีโลก อย่างสง่างาม