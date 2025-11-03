ผบก.น.2 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง 2568
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 พ.ย. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 พร้อม ผกก.ทุก สน., ผกก.สส.บก.น.2, รอง ผกก.ป.,สส.จร., สว.ป.,สส.,จร., รอง ผกก.สส.บก.น.2 เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทง 2568 ณ ลานริมน้ำ ศูนย์ฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท สะพานพระราม 7 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ก่อนเริ่มพิธีปล่อยแถวทุกคนยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 93 วินาที โดยมี – พ.ต.ท. กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย รอง ผกก.ป.สน.เตาปูน ผู้ควบคุมแถว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.น.2 เทศกิจเขตบางซื่อ รวม 225 นาย ร่วมพิธีการดังกล่าว
พล.ต.ต.เกียรติกุล เปิดเผยว่า ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงปี 2568 ในวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย
โดยเฉพาะอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่าง ๆ บช.น. จึงกำหนดให้ทุกกองบังคับการในสังกัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง และสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ บก.น. 2 หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกการจราจรในเขตพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวจึงได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานมาร่วมปล่อยแถวแสดงพลังพร้อมใจร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ต่อไป