มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ผนึก TSB (ไทย สมายล์ บัส) จัดโรงทานบุญใหญ่ พร้อมแจกขนมบุกปรุงรสหม่าล่า กว่า 7,200 ชิ้น ในพิธีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) จัดกิจกรรมทำบุญโรงทานเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคล ในงานพิธีรับขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ณ ท่าเรือบลูเทคซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยภายในงานได้มีการแจก ขนมบุกปรุงรสหม่าล่า จำนวนมากถึง 7,200 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คุณสราญจิตร หวัง กรรมการบริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมทำบุญโรงทานนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่มูลนิธิฯ และภาคเอกชนอย่าง TSB ได้ผนึกกำลังทำจิตอาสาร่วมกัน นอกจากการเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการทำความดีเพื่อประโยชน์แก่สังคม
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการเป็นจิตอาสา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนต่อไป
สำหรับขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะขอพรหลวงพ่อโสธร ในเส้นทางทางน้ำ โดยแวะเข้าจอดเทียบท่ารวม 12 ท่าน้ำ ในพื้นที่ อ.บางปะกง