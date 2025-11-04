‘สุชาติ’ สั่งด่วน ปมแม่น้ำสาละวิน ปนเปื้อนสารหนู ให้ “กรมน้ำบาดาล” เร่งหาแหล่งน้ำทดแทน พร้อมส่ง “กรมควบคุมมลพิษ” ตรวจซ้ำคุณภาพน้ำและให้ความรู้ชาวบ้าน
วันที่ 4 พ.ย. 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยจากกรณีที่มีการเผยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาละวินเมื่อช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ว่าพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสูงเกินค่ามาตรฐานถึง 5 เท่า ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำเกิดความวิตกกังวล และต้องการทราบความชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตนั้น
นายสุชาติ กล่าวว่า เบื้องต้นตนได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ เร่งลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดและน้ำใช้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง พร้อมทั้งเร่งสำรวจหาแหล่งน้ำใช้ทดแทนให้กับชุมชนริมน้ำที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว รวมถึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำให้มีความชัดเจนอีกครั้ง เพื่อแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยตรง
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง จึงเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ และต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยทันที