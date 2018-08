เปิดคลิป นาที ‘รถบัสมรณะดิ่งลงเหว’ ต่อหน้าต่อตาผู้คน สังเวย 33 ศพ บุคลากร ‘ม.ดัง’

เปิดคลิป เหตุการณ์ ‘รถบัสมรณะดิ่งลงเหว’ ในประเทศอินเดีย จากเหตุการณ์ โศกนาฏกรรมสุดสลด รถบัสดิ่งเหวลึกกว่า 150 เมตรในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย จนทำให้ผู้โดยสารบนรถบัสคันดังกล่าวเกือบเสียชีวิตยกคัน ตามที่เสนอไปก่อนหน้า

เปิดคลิปล่าสุด มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Giannis Kiriakakis ได้นำคลิปนาที ‘รถบัสมรณะดิ่งลงเหว’ มาเผยแพร่ โดยคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ 0.53 วินาที ปรากฏภาพ รถบัสกำลังตกลงเหวต่อหน้าต่อตาผู้คน โดยผู้โพสต์ยังระบุอีกว่า At least 33 people were killed in a serious traffic accident on July 28th in Maharashtra state of southwestern India.