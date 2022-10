งานบ้านและสวนแฟร์ 2022 ชูแนวคิด “Worthy Living” แฟร์คุณภาพส่งท้ายปี

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เดินหน้าจัดงาน บ้านและสวนแฟร์ 2022 งานแฟร์เกี่ยวกับ บ้าน สวน และการตกแต่งงานแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมงาน และผู้ประกอบการที่มาออกบูธมากขึ้นทุกปี พร้อมนำประสบการณ์กว่า 23 ปี ในการจัดงานแฟร์ที่ดีที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน มานำเสนอไอเดียมากมายในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Worthy Living” การออกแบบบ้านที่มีคุณค่าในหลายมิติ พร้อมกิจกรรม และไอเดียเพื่อคนรักบ้านและสวนแบบครบครัน

ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้เราได้ทุ่มงบลงทุนสร้าง บ้านตัวอย่าง และไฮไลต์ในงานที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นกว่า 80 ล้านบาท โดยใช้คอนเซ็ปต์ “Worthy Living” บนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 50,000 ตารางเมตร คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานทะลุกว่า 1,800,000 คน และมีเงินสะพัดภายในงานสูงกว่า 2,500 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน การตอบรับของผู้ร่วมออกบูธ มีผู้ร่วมออกบูธเข้าร่วมกว่า 790 บริษัท มีจำนวนบูธรวมทั้งหมด 2,600 บูธ เป็นลูกค้าเก่า 61.93% และลูกค้าใหม่ 38.07% (แล้วแต่หมวดของสินค้า) โดยมีสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมากที่สุด 27.37 % รองลงมา ตกแต่งห้องน้ำและวัสดุก่อสร้าง 13.09% ต้นไม้ และของตกแต่งสวน 12.42%, SELECTED 10.76%, ลีฟวิ่งโซน 10.44% เครื่องใช้ไฟฟ้าและครัว 8% และหมวดอื่นๆ Art&Craft, รับสร้างบ้าน, LifeStyle, Explorers Zone ตามลำดับ

เจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานบ้านและสวนแฟร์ 2022 ปีนี้ ภายในงานนอกจากมีสินค้ามากมายและครบครันแล้ว ยังเต็มไปด้วยไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับคนรักบ้านและสวน ทั้งยังเป็นงานที่มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เพลิดเพลิน ร่มรื่น จนกล่าวได้ว่าเป็นงานแฟร์ที่น่าเดินที่สุดในประเทศ ทางทีมงานบ้านและสวน, room, my home, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, บ้านและสวน Explorers Club, บ้านและสวน Garden&Farm ได้สร้างสรรค์นิทรรศการ และกิจกรรมที่อัดแน่นทุกวันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน แต่งสวน ให้กับผู้ชมงานอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้ภายในงานเราให้ความสำคัญเรื่องการอยู่อาศัยที่คิดเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงเรื่องการออกแบบที่ส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อสังคม และเพื่อโลก ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี รวมถึงมีส่วนรวมในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ให้ขับเคลื่อนตัวไปได้อีกครั้ง

ไฮไลต์เด็ดประจำปีที่ยังอยู่ครบ โดยการนำเสนอผ่านคอนเซ็ปต์งาน “Worthy Living” ได้แก่ บ้านตัวอย่างในแนวคิด “Worthy Living” บ้านที่ดีต่อเรา และดีต่อโลก มีการใช้งานที่ยืดหยุ่นรองรับการใช้งานหลากหลายฟังก์ชันและผู้ใช้งานทุกช่วงอายุ พร้อมชมนิทรรศการรางวัล 10 บ้านน่าอยู่และ 10 สวนสวย ประจำปี 2565 รวมถึงรางวัล บ้านและสวนAwards 2022, room Material District การออกแบบนิทรรศการอย่างไรให้ยั่งยืน พร้อมอัปเดตวัสดุยอดฮิต นวัตกรรมวัสดุทางเลือก สามารถนำไปใช้กับที่บ้านได้, สวนโชว์ เมื่อการทำงานไม่จำกัดแค่สวนในบ้าน เราจึงมองไปถึงพื้นที่สวนของเมือง สวนสาธารณะ มีพื้นที่สร้างความสุข ออกกำลังกาย เป็นที่ที่ทุกคนมารวมตัว พูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ตามแบบโลกที่ควรเป็นในอนาคต, บ้านและสวน Garden & Farm (From Farm to Truck-ปลูก ปรุง ปุ๋ย) เพราะการทำฟาร์มไม่ใช่แค่การสร้างแหล่งอาหาร แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน, สำนักพิมพ์บ้านและสวน ร้านหนังสือบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางสวนสวย พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น Garden Photo Booth, คลินิกปรึกษาโรคพืช ดินและปุ๋ย, Aquascaping Contest จัดประกวดสวนในตู้ปลา, โซนใหม่ my home Living Space โดยบ้านและสวน KITCHEN รวมไอเดียการออกแบบครัวมัลติฟังก์ชันที่สามารถเคลื่อนย้าย ปรับขนาด เชื่อมต่อพื้นที่ในบ้าน ให้กิจกรรมการเข้าครัวของคุณมีความสุขและสนุกกว่าที่เคย, บ้านและสวน Art Gallery ชมและเลือกซื้อ งานศิลปะเพื่อการแต่งบ้าน by Ardel Gallery, Explorers Zone ชมนิทรรศการภาพถ่าย จากผู้เข้ารอบกิจกรรม #NGTWorldWeLove โลกที่คุณอยากได้ อยากอยู่ อยากมี อยากให้เป็น พร้อมรวบรวมแบรนด์ชั้นนำสำหรับคนรักชีวิตเอ๊าต์ดอร์

เราหวังว่างานบ้านและสวนแฟร์ 2022 จะเป็นที่พอใจของผู้เข้าชมงานและลูกค้า ทางผู้จัดงานตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนารูปแบบของงานให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เป็นแหล่ง “รวมดีไซน์สร้างสรรค์ ครบครันสำหรับคนรักบ้านและสวน” อย่างแท้จริง สมกับเป็นนิตยสารบ้านและสวนและการตกแต่งที่ครองอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นผู้เริ่มจัดงานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการจัดสวนในงานแฟร์บ้าน สวน และการตกแต่งเป็นงานแรกของประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน บ้านและสวนแฟร์ 2022 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565ตั้งแต่เวลา 9.30 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่ เว็บไซต์ www.baanlaesuan.com , Facebook : บ้านและสวน Baanlaesuan.com