บางจากฯ เสริมความแกร่งธุรกิจ Non-oil จับมือ 6 แบรนด์ดัง ร่วมขยายสาขาในสถานีบริการน้ำมัน ปูพรมกว่า 130 สาขา ทั่วประเทศภายในปี 66

บางจากฯ จับมือพันธมิตร 6 แบรนด์ร้านอาหารชั้นนำ หลากสไตล์ เปิดบริการในสถานีบริการน้ำมัน บางจาก ตั้งเป้าขยายสาขารวมมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2566 เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ Non-oil ตอกย้ำแนวคิด “Your Greenovative Destination” เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยแนวคิด Your Greenovative Destination ผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวผ่านสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้า และมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาบางจากฯ จึงเดินหน้าพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านความสวยงาม ทันสมัย และการสร้าง Non-oil Offering ที่แตกต่างหลากหลาย

โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าเพื่อสุขภาพ ล่าสุดนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านอาหารรวม 6 แบรนด์ มาร่วมกันพัฒนาเปิดให้บริการ ตั้งเป้าขยายสาขาภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากรวมกว่า 130 ร้านภายในปี 2566 ได้แก่

นับแคล ร้านอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยแนวคิด “นับแคลดีสุขภาพยิ่งดี” ที่คัดสรรของกินเพื่อสุขภาพมากกว่าสองพันรายการจากทั่วประเทศ จนได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า

หงเปา ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งต้นตำรับชื่อดังที่มีสาขาทั้งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต พนมเปญ โดดเด่นด้วยหลากหลายเมนูซิกเนเจอร์ ที่รังสรรค์โดยเชฟมืออาชีพจากประเทศจีนในบรรยากาศสวยงามทันสมัย พร้อมด้วยเมนูเด็ดอย่าง ติ่มซำโฮมเมด ที่ทำกันวันต่อวันตามสโลแกน The Best Dim Sum in Town

สยามสะเต็ค ร้านเบอร์เกอร์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยจุดแข็งของคุณภาพสินค้า สูตรการผลิต ความอร่อย ความน่าเชื่อถือ จนเป็นหนึ่งในแบรนด์เบอร์เกอร์ชั้นนำในประเทศที่ทุกคนรู้จัก

ไก่ทอดเดชา ต้นตำรับไก่ทอดหาดใหญ่เจ้าแรกที่สร้างชื่อเสียงความอร่อยโด่งดังไปทั่วประเทศ มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ไก่ทอดกรอบนอก นุ่มใน หอมกลิ่นเครื่องเทศ รสชาติถึงเครื่องสมุนไพร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ของคนหาดใหญ่อย่างแท้จริง

ห่อเกี๊ยว ร้านบะหมี่เกี๊ยว ที่มีตำนานความอร่อยยาวนานกว่า 20 ปี จากอาม่าสืบทอดสู่รุ่นหลาน มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เมนูบะหมี่เกี๊ยวเป็นเมนูทานง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพความอร่อยระดับตำนาน

ป.อุบล แบรนด์หมูยอชื่อดัง จากจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าของรางวัลชนะเลิศโอทอปเด่นจังหวัดอุบลราชธานี และรางวัลโอทอประดับ 5 ดาว ของประเทศไทย ที่ลูกค้าซื้อแล้วมั่นใจได้ทั้งความอร่อย สด สะอาดของวัตถุดิบ นิยมซื้อรับประทานเองและเป็นของฝาก

นายสมชัย กล่าวต่อว่า แบรนด์ร้านค้าที่บางจากฯ คัดสรรมานอกจากจะมีคุณภาพดี อร่อย สด สะอาดแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ และความหลากหลาย อาทิเช่น ร้านอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น ร้าน Street Food ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง และอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งรูปแบบให้นั่งรับประทานในร้าน, Quick Service Restaurant (QSR), Food Truck, Kiosk และ Grab & Go เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในเมืองใหญ่และในภูมิภาค โดยการร่วมมือกันครั้งนี้นอกจากมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นแล้ว ยังต้องการสร้างความเติบโตร่วมกับพันธมิตรไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

โดยบางจากฯ คัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับความนิยม และช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและได้รับความสะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีแนวทางการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ มีการจัดการด้านชีวะอนามัย ดูแลความสะอาดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัดของเสีย เป็นต้น

ธุรกิจ Non-oil เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่บางจากฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Greenovative Destination นั่นเอง