องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดสัมมนา การท่องเที่ยว 2 ทาง ไทย-ญี่ปุ่น ที่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หลังข้ามผ่านสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ร่วมกับ Japan Tourism Agency (JTA) และ Japan Association of Travel Agents (JATA) จัดงาน “Japan-Thailand Tourism seminar: Embark upon a new adventure, Discover new treasures” เพื่อเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวแบบสองทางระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง โดยมี นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้เกียรติเข้าร่วมงาน

นายฟูมิโอะ กล่าวว่า ขณะนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่เรียกว่า “Open the Treasure of Japan!” เรานำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษต่าง ๆ เช่น การเปิดพื้นที่ส่วนพิเศษภายในปราสาทฮิเมจิ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชม เทศกาลหิมะซัปโปโรที่จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 3 ปี ระหว่างวันที่ 4-11 ก.พ. 2566 รวมถึงกำแพงหิมะทาเทยามะที่สูงถึง 15 เมตร ที่รอทุกท่านมาสัมผัสและเสน่ห์แห่งฤดูหนาวของญี่ปุ่น ตนคาดหวังให้การท่องเที่ยวไทยและญี่ปุ่นฟื้นฟูกลับสู่ปกติโดยเร็ว

นายซาโตชิ เซโนะ ปธ.องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) กล่าวว่า หลังจากที่ญี่ปุ่นและไทย ได้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้แล้ว ตนอยากให้คนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวประเทศไทย รวมทั้งคนไทยที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ได้ออกไปผจญภัยใหม่ ๆ และค้นหาประสบการณ์อันล้ำค่า ที่ไม่อาจหาอะไรมาทดแทนได้จากการเดินทางท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ญี่ปุ่นและไทย ถือเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเป็นเวลาช้านาน นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสงค์ที่จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Two – way Tourism เพื่อกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – ไทยให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสการสร้างพันธมิตรในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้ง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี ตนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การท่องเที่ยวเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงคนไทยและญี่ปุ่นเข้าหากัน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้ทวีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายและทอล์กโชว์ บอกเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่น ดังนี้

นายฮิเดยาสุ คิโยโมโตะ Mayor of Himeji City ที่มาเล่าถึงกิจกรรมสุดพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของปราสาทฮิเมจิ

นายทาคาชิ โอคุอิ President of Okui Kaiseido Co.,Ltd. ที่มาแนะนำเสน่ห์ของวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น สาหร่ายคอมบุที่เป็นเคล็ดลับ “อุมามิ” ของอาหารญี่ปุ่น

นายซาโตรุ นากามูระ Executive Director of Hokkaido Tourism Organization ที่มาเชิญนำเสนอเสน่ห์ของฮอกไกโดตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล

นายฮิโระ ซาโนะ พิธีกรและนักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักกันว่า “ฮิโระซัง” จากรายการสุโก้ยเจแปน ได้มาทำหน้าที่พิธีกรแนะนำความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคโทโฮคุ และ คิวชู ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว