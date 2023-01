ห้ามพลาด TIJC 2023 ปีที่ 14 ส่วนผสมที่ครบรสบนเวทีไร้รอยต่อ ศิลปินชื่อดังระดับโลก ร่วมงานมากมาย พิเศษการเปิดเวทีแข่งขันวงดนตรีแจ๊ส

โมเมนต์แห่งความสุขของคนรักแจ๊สกำลังจะกลับมาแล้ว บนเวที Thailand International Jazz Conference 2023 หรือ TIJC 2023 งานแจ๊สสุดยิ่งใหญ่ ที่รวมศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิ Javon Jackson & Delfeayo Marsalis, Emmet Cohen Trio, Laurent de Wilde Trio, Sketchbook Quartet ฯลฯ และห้ามพลาดกับ Jazz with Thailand Phil Feat. Javon Jackson & Delfeayo Marsalis, Pomelo Town

รวมถึงการนำผลงานของศิลปินระดับตำนาน Sonny Rollins – ซันนี โรลลินส์ นักแซกโซโฟนจอมอัจฉริยะ ชาวอเมริกัน มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเชิดชูเกียติ ให้กับศิลปินระดับปรมาจารย์ รอเช็คอินกันได้เลย วันที่ 27 -29 ม.ค.2566 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา





ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า TIJC เดินทางมาถึงปีที่ 14 แสดงให้เห็นถึง ความร่วมแรง ร่วมใจกัน ของนักดนตรีแจ๊สทั่วประเทศทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา และความร่วมมือจากศิลปินต่างชาติ ที่ทำให้ได้ต่อยอดเชื่อมความสัมพันธ์ไปถึงนักดนตรีระดับโลก รวมทั้งสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย



“ต้องขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ 4 สถานทูต คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ และสนใจส่งวงเข้าร่วมงาน ปีนี้เราจะได้ชมแจ๊สจากยุโรปค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังมีศิลปินจากอเมริกา รวมทั้งวง Big Band จากเอเชีย และไทย มารวมกันในเวทีเดียว เปรียบเสมือนงานฉลองปีใหม่ของคนรักดนตรีแจ๊ส ที่มาเจอกันโดยที่ไม่แยกภาษา เชื้อชาติ สีผิว มีศิลปินทุกช่วงวัย ตั้งแต่แจ๊สในตำนาน ไปจนถึงนักดนตรีแจ๊ส จาก Youth camp เรียกว่าเป็นเวทีที่ไร้รอยต่อจริงๆ

ที่พิเศษยิ่งขึ้นคือ มีการเปิดเวทีแข่งขันวงดนตรีแจ๊สเป็นปีแรกเพื่อให้นักดนตรีแจ๊สทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติในทุกสไตล์ดนตรีที่มีอัตลักษณ์ความเป็นแจ๊สผสมอยู่ เข้าร่วมประกวดในรายการ TIJC Solo Competition 2023 และ TIJC Jazz Band Competition 2023 เวทีที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป เพราะมีศิลปินระดับโลกเป็นกรรมการ” ดร.ณรงค์ เผย

อาจารย์ ดริน พันธุมโกมล หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงศิลปินที่จะมาสร้างความสุขให้ชาวแจ๊สในปีนี้ว่า มีส่วนผสมที่ครบรส โดยเฉพาะศิลปินจากฝั่งยุโรป ซึ่งจะเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่ค่อยได้เจอในดนตรีแจ๊ส อย่างเช่น ไวโอลิน จากศิลปินที่น่าสนใจ ได้แก่ Luca Ciarla และ Sandro Roy ใครที่ชอบไวโอลินคลาสสิกห้ามพลาดเวทีนี้ หรืออย่าง Laurent de Wilde ยอดฝีมือเปียโนแจ๊ส จะนำความสามารถของแต่ละคนมาผสมผสานกับแจ๊ส



“หนึ่งในไฮไลต์ที่หลายคนรอคอยคือ โชว์ของ Music 101 Feat. Delfeayo Marsalis & Javon Jackson ศิลปินแจ๊สระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตสมาชิกวง Art Blakey And The Jazz Meaaengers มี Sonny Rollins เป็นฮีโร่ในดวงใจ งานนี้ เขาจึงแต่งเพลงเพื่อยกย่องนักแซกโซโฟนจอมอัจฉริยะที่ยังมีลมหายใจและจะเล่นร่วมกับวง Thailand Phil นอกจากนี้ ในรอบชิงชนะเลิศ Solo Competition บทเพลงที่จะบรรเลงก็ยังเป็นเพลงฮิตของ Sonny ด้วยเช่นกัน”

ด้านศิลปินไทยที่มาร่วมงาน ก็มีผลงานโดดเด่นน่าจับตามอง ไม่ว่าจะเป็น วง ASIA 7, เพียว – เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์ The Voice All Star ส่วนเวทีวงรี (Over Stage) ซึ่งเปิดให้ชมฟรีทั้ง 3 วัน ในช่วงกลางวัน ยังอัดแน่นไปด้วยวงคุณภาพ ทั้งฺวง Big Band และ Small Band รวมแล้วกว่า 40 วง และน่ายินดีที่ในปีนี้ มีวงจากสถาบันการศึกษาดนตรี ทั้ง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาร่วมงานอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดงาน TIJC 2023 ทางเว็บไซต์ www.tijc.net หรือ facebook.com/tijc.net ติดต่อสำรองบัตรได้ที่ www.ticketmelon.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-849-6565 ต่อ 6609