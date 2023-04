‘HITZ Thailand’ ปรับสู่ออนไลน์เต็มพิกัด โฉมใหม่ 5 คลื่น ดูผ่าน ‘แอพฯ-เว็บไซต์’ ดีเดย์ 3 เม.ย. เทโร เรดิโอ’ รีแบรนด์ครั้งใหญ่-เจาะไลฟ์สไตล์คนฟังยุคใหม่

เมื่อ Digital Disruption ส่งผลกระทบต่อหลายวงการ ทำให้หลายองค์กร หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ เดินหน้าปรับทิศทาง ปรับโครงสร้างไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อนำพาองค์กรก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล

เช่นเดียวกับสื่อวิทยุ ที่พบว่า Digital Disruption ส่งผลให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการฟัง จากคลื่นเอฟเอ็มไปสู่ระบบออนไลน์ งานนี้ใครปรับตัวได้เร็วก็จะได้เปรียบ หนึ่งในตัวอย่างของคลื่นวิทยุที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว คือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ในเครือของ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ หรือ เทโร เรดิโอ นำเสนอการฟังคลื่น HITZ 955 สถานีวิทยุเพลงฮิตอันดับ 1 ของคนทั้งประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นรายแรกๆเมื่อ 8 ปีก่อน

จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังคลื่น HITZ 955 ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณผู้ฟังวิทยุผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.teroradio.com และ แอปพลิเคชั่น Tero Radio เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของปริมาณผู้ฟังวิทยุทางคลื่นเอฟเอ็ม

จึงเป็นที่มาของการเดินหน้าปรับโฉมครั้งสำคัญ ของ เทโร เรดิโอ นำพาผู้ฟังวิทยุเข้าสู่โลกออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อ “HITZ Thailand…All the hits 24/7 ฮิตทุกเรื่อง ฮิตทุกเพลง ฮิตซ์ไทยแลนด์” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ฟังรุ่นใหม่ทั่วประเทศ พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์อัดแน่นอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถฟัง HITZ Thailand ได้ทุกที่ทุกเวลา ดีเดย์ออนไลน์เต็มรูปแบบ ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยคลื่นออนไลน์ของ เทโร เรดิโอ ครอบคลุมทุกแนวเพลง รวม 5 คลื่น ประกอบด้วย 1. HITZ Thailand คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล 2.STAR FM Thailand คลื่นเพลงฟังสบาย ฟังเพลงเพราะ เพลงฮิตแบบไม่ซ้ำกันได้ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง 3.TofuPOP Radio คลื่นเพลงเอเชียนออนไลน์ และเป็นคอมมูนิตี้ของชาวเคป็อป เจป็อป ซีป็อป 4.Rock On Radio คลื่นเพลงร็อค อินดี้ ทั้งไทยและเทศ และ 5.Rad Radio คลื่นเพลงแดนซ์ และ EDM สำหรับคอปาร์ตี้ รักดนตรีสนุกๆ

งานนี้ เนล ทอมป์สัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด บริษัทในเครือของ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และ คุณลาวัณย์ เดมอน ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมด้วยเหล่าดีเจ คอนเฟิร์มว่า การปรับโฉมสู่คลื่นออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งนี้ จะมีกิจกรรมสนุกๆมากกว่าเดิมมาเสิร์ฟบรรดาแฟนคลับ เทโร เรดิโอ อย่างแน่นอน

คุณลาวัณย์ เดมอน ชุมสาย ณ อยุธยา เผยว่า “เทโร เรดิโอ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีความวาไรตี้ให้กับผู้ฟังผ่านคลื่นวิทยุมาตลอด ส่งต่อแนวเพลงที่ชื่นชอบ และนำเสนอคอนเทนต์ศิลปินที่ได้รับความนิยม

“เราได้ร่วมงานกับ ไลฟ์ เนชั่น เทโร และ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ที่นำสุดยอดศิลปินและความบันเทิงระดับโลกเข้ามาแสดงในไทยอย่างต่อเนื่อง ในการทำคอนเทนต์ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆในฐานะพาร์ทเนอร์ จึงทำให้เทโร เรดิโอ มีความแข็งแกร่ง และโดดเด่นด้านคอนเทนต์ อีกทั้งยังนำเสนอโปรโมชั่นดีๆให้ผู้ฟังคุ้มค่าที่สุด”

คุณลาวัณย์ กล่าวว่า การเกิด Digital Disruption ส่งผลกระทบต่อวงการสื่อวิทยุ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ฟังอย่างมาก แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีทำให้ผู้ฟังเข้าถึงวิทยุได้ง่ายขึ้นด้วย ทั้งนี้เราปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คลื่นเราเป็นเจ้าแรกที่นำเฟซบุ๊กมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทำโปรโมชั่นให้ผู้ฟังมาร่วมสนุก รวมถึงการพัฒนาการจัดการระบบออนไลน์ ด้านการจัดเก็บข้อมูลผู้ฟังระบบ CRM ผ่านการสะสมคะแนนการฟัง หรือเรียกว่า Tero Rewards โดยสามารถนำคะแนนที่ได้จากการฟัง 1 นาที เท่ากับ 1 คะแนน มาร่วมสนุกในกิจกรรมแต่ละคลื่น หรือแลกของรางวัลประจำเดือนได้ ซึ่งมีกระแสตอบรับจากผู้ฟังอย่างดี มียอดผู้ร่วมสนุกกว่า 20,000 คน/เดือน ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเอเจนซี่ต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในอนาคต ทางเทโร เรดิโอ ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะจับมือกับพันธมิตรต่างคลื่น ในการขยายวงการสื่อวิทยุให้เติบโตยิ่งขึ้นอีก อยากให้ทุกคนรอติดตามเร็วๆนี้

คุณลาวัณย์ กล่าวด้วยว่า ในการปรับโฉมคลื่นวิทยุสู่โลกดิจิทัลเต็มตัวในครั้งนี้ เทโร เรดิโอ ได้รีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรให้ชัดเจนขึ้น ด้วยการปรับโลโก้ใหม่ของคลื่นวิทยุทุกคลื่นทั้งหมดในเครือ เทโร เรดิโอ ให้เป็นที่จดจำ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาระบบ และนำเสนอคอนเทนต์ให้ทันทุกสถานการณ์ และสะท้อนตัวตนของเหล่าดีเจในแต่ละคลื่น กับคอนเซ็ปต์ที่เน้นความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย ตรงกับไลฟ์สไตล์การฟังเพลงของกลุ่มเป้าหมาย และเสพคอนเทนต์อย่างชัดเจน ‘Right People in the Right Place’ควบคู่กับโลกดิจิทัลยุคใหม่ แต่อัดแน่นคุณภาพเต็มคลื่นเช่นเดิม

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน เทโร เรดิโอ มีคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่มีฐานผู้ฟังอย่างเหนียวแน่น อย่าง คลื่น EAZY FM 105.5 (อีซี่ เอฟเอ็ม 105.5) คลื่นเพลงสากลอันดับหนึ่งของกรุงเทพ ที่ยังคงเดินหน้าอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของโลกบันเทิง หนัง เพลง กระแสโซเชียล และคอนเทนต์สุดปังจากเหล่าศิลปินระดับโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทันข่าวทุกสถานการณ์กับ รายการ “EAZY ข่าวเช้านี้” ดำเนินรายการโดยพิธีกรข่าวมืออาชีพ นำโดย กระเต็น – วราภรณ์ สมพงษ์ , เจก รัตนตั้งตระกูล , แอม – ชลธิชา อัศวาณิชย์ และ แชมป์ – ศรัญภัสร์ ตั้งไพศาลธนกุล คอยหมุนเวียนกันมาบอกเล่าข่าวสารที่คนเมืองควรรู้ ทุกเช้าวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 น.-09.00 น. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในประเทศ วิเคราะห์เจาะประเด็นเด่นของเหตุการณ์สำคัญทั่วโลก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมโลก และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยออกอากาศคู่ขนานพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มทั้งทางคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม ทางออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมถึงไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กด้วย

“ส่วนคลื่นออนไลน์ “HITZ Thailand…All the hits 24/7 ฮิตทุกเรื่อง ฮิตทุกเพลง ฮิตซ์ไทยแลนด์” คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล มุ่งเน้นคนฟังยุคใหม่ พร้อมโปรโมชั่นเสิร์ฟผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง ทั้ง HITZ Big Boom กิจกรรมแจกบัตรกำนัลที่เลือกมูลค่าได้เอง ทริปพาไปชมคอนเสิร์ตระดับโลก ลุ้นกิจกรรมในเดือนมิถุนายนที่จะพาไป Summer Sonic รวมถึง อีเวนท์ On Ground อีกมากมาย

“คลื่นออนไลน์ STAR FM Thailand คลื่นเพลงฟังสบาย เพลงฮิตแบบไม่ซ้ำกันได้ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง กลุ่มผู้ฟังเป็นวัยทำงาน อายุเฉลี่ย 25-45 ปี , คลื่นออนไลน์ TofuPOP คลื่นเพลงเอเชียนออนไลน์ที่ดีที่สุด ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน พร้อม Exclusive content ที่ผู้ฟังสามารถดูและฟังได้ที่นี่ที่เดียว เป็นคลื่นเพลงเอเชียนออนไลน์ และคอมมูนิตี้ของชาว KPOP, JPOP, CPOP ที่ใหญ่ที่สุด มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับบัตรคอนเสิร์ตศิลปินชั้นนำ และทริปชมคอนเสิร์ตระดับโลกกันถึงเกาหลีและญี่ปุ่น โดยคลื่นนี้เจาะกลุ่มผู้ฟังอายุ 12-39 ปี

“เอเชียนมิวสิคกำลังมา เทโรฯ ไม่ใช่แค่พาศิลปินจากต่างประเทศเข้ามาเสิร์ฟให้กับคนไทย แต่พาศิลปินไทยออกไปด้วย การที่เราสามารถพาศิลปินไทยไปญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เป็นจุดเริ่มต้นให้เป็นที่รู้จักของภูมิภาคและในที่สุดจะเป็นที่รู้จักในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้ นี่คือความแข็งแกร่งของเรา

“และอีก 2 คลื่นออนไลน์เป็น นิช มาร์เก็ต ที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ Rock On Radio คลื่นเพลงร็อค อินดี้ ร่วมสมัย ทั้งไทยและเทศ เราคือคลื่นเดียวในไทย ที่รวมเพลงของศิลปินร็อค และอินดี้ที่น่าจับตามอง รวมทั้งคอนเทนต์พิเศษจากศิลปินที่ผู้ฟัง ชื่นชอบ ทั้ง Live Session , Exclusive Interview ขณะที่ Rad Radio คลื่นเพลงแดนซ์ และ EDM มุ่งสร้าง Exclusive Content ‘CLVB NATION’ รายการเรดิโอโชว์จากดีเจชั้นนำของโลก อาทิ Martin Garrix , Afrojack, Oliver Heldens ส่งตรงมาให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์ ที่เดียวในประเทศไทย

“รวมถึงโปรโมชั่นดีๆที่มีให้กับผู้ฟังได้ร่วมสนุก เช่น ลุ้นเที่ยวฟรี พร้อมชมคอนเสิร์ตระดับโลก และแจกบัตรคอนเสิร์ตระดับโลกต่างๆ ที่นี่ที่เดียวในฐานะ ‘The Only Official Radio Partner’ กับ Live Nation Tero” คุณลาวัณย์กล่าว

ด้าน เนล ทอมป์สัน กล่าวถึงภาพรวมและทิศทางของ Tero Group ว่า Tero Group มีทั้งสิ้น 10 กลุ่มบริษัท เรามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเนื้อหาความบันเทิงทุกประเภท เป็นภารกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ปี 2535 ตามสโลแกน Entertainment is our Business มุ่งเน้นนำเสนอรายการสดระดับนานาชาติที่ดีที่สุด สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพและซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการในทุกมิติ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการแข่งขันในภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพร้อมจับมือกับพันธมิตรต่างคลื่น ในการขยายวงการสื่อวิทยุให้เติบโตยิ่งขึ้น

“ในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา เทโรได้วางแผนปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อให้พร้อมลุยหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป โดยพัฒนาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และบริการให้มีคุณภาพ พร้อมจับมือกับพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง เตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า”

เนล ทอมป์สัน กล่าวต่อว่า ในปี 2021 TERO Television เริ่มต้นสร้างคอนเทนต์โทรทัศน์ที่แข็งแกร่งให้กับช่อง 7 สี อาทิ รายการเช้านี้ที่หมอชิต , ข่าวเย็นประเด็นร้อน , การ์ตูนดังสุดสัปดาห์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี Tero Music ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทยมีศิลปินคุณภาพชื่อดังมากมาย , TERO Services อาทิ Thailand Post Mart ช้อปปิ้งออนไลน์ การเข้าร่วมกับ Ticketmaster บริษัทขายตั๋วระดับโลกในสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริการจองตั๋วเพื่อตอบสนองความต้องการ การร่วมทุนกับ Live Nation Tero Entertainment จัดคอนเสิร์ตระดับโลก Tero Sport จัดกิจกรรมกีฬาสำคัญ เช่น มาราธอน , วอลเล่ย์บอล ฯลฯ

“ส่วน Tero Radio เป็นส่วนสำคัญในการผสานทุกมัลติมีเดียของ Tero group ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทโรได้ก้าวเข้าสู่สถานีออนไลน์ตั้งแต่ 2015 และสร้างแพลตฟอร์ม On Air, Online, On Ground และ On Stage เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกสื่อ”

ด้าน ดีเจรุ่นใหม่ไฟแรง จากคลื่นออนไลน์ HITZ Thailand ดีเจ ส้มหญ้า – นพนันท์ ปัญญาภาส บอกว่า การปรับสู่คลื่นออนไลน์ทำให้เกิดการโต้ตอบกับคนฟังได้ทันที

“อันนี้เป็นเสน่ห์ของวิทยุออนไลน์ จากเดิมคลื่นวิทยุจะมีกรอบ เมื่อเป็นออนไลน์สิ่งที่เพิ่มเข้ามา น่าจะทำให้สนุกมากขึ้น ตื่นเต้นมากขึ้น และมีกิจกรรมกับผู้ฟังมากขึ้น นอกจากผู้ฟังในประเทศแล้ว คลื่นออนไลน์ทำให้มีผู้ฟังจากต่างประเทศด้วย จากที่จัดรายการมีผู้ฟังแชตมาจาก ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงยุโรปและอเมริกา มาขอเพลงก็มี รวมทั้งเราจะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นด้วย อาทิ TIKTOK , IG ตลอดจนการ Live Streaming

โดยผู้ฟังสามารถดูและฟัง “HITZ Thailand…All the hits 24/7 ฮิตทุกเรื่อง ฮิตทุกเพลง ฮิตซ์ไทยแลนด์” ผ่านทางเว็บไซต์ www.teroradio.com และ แอปพลิเคชั่น Tero Radio