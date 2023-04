กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติ ว่าด้วย การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดพม. เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติว่าด้วย “การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 (2nd International Symposium on Social Work and Social Welfare for Sustainable development) ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์ คือ ความมั่นคงของโลก” (Human Security is Global Security) เนื่องในโอกาสสัปดาห์สังคมสงเคราะห์ ปี 2566

โดยมี ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. นักสังคมสงเคราะห์ นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชมุ ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพลทินัม ประตูน้ำ อีกทั้ง มีนักสังคมสงเคราะห์ผู้แทนจากองค์กรอาเซียน เฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน เข้า ร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดพม.) ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสัมมนาดังกล่าว โดยเน้นย้ำความสำคัญของบทบาทนักสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสังคมที่ครอบคลมุและเท่าเทียมในอาเซียนในโอกาสนี้ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายสาขาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน ความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจด้านการดูแลเด็กความมั่นคงทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเงินอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฎิบัติงานด้าน สวัสดิการสังคมในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

โดยมี นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสัง คมและสวัสดิการ บรรยายพิเศษ ประเด็น สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจ 4 ห้อง ห้องที่ 1 ความมั่นคงทางสังคมสำหรับความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด นโยบายการดูแลเด็กด้านเศรษฐกิจ, ห้องที่2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ความมั่นคงของมนุษย์โลก ห้องที่ 3 ความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงในบริบทโลกจากการแพร่ระบาดสู่วิถีชีวิตที่สุขภาพดี ห้องที่ 4 ความมั่นคงทางการเงิน คือ ความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้งานสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งนี้ยังนับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและสะท้อนถึงความสำคัญของสวัสดิการในบริบทสวัสดิการเด็ก ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางการเงิน ระหว่างกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิการที่ควรเข้าถึงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม

แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการ “เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ สามารถนำความรู้ แนวทาง และมุมมองแนวคิดจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอนาคตข้างหน้า