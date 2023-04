นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา เปิดเผยว่า ททท. พร้อมพันธมิตรร่วมสนับสนุนโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทย ให้มีความน่าตื่นตา ตื่นใจมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว “ตามเก็บน้องสุขใจ” ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การกลับมาในครั้งนี้เตรียมพบกับน้องสุขใจโฉมใหม่ ในรูปแบบ Digital ที่เป็นมากกว่ามาสคอต (Mascot) สัญลักษณ์การท่องเที่ยวไทย แต่น้องสุขใจมาพร้อมกับความทันสมัยในรูปแบบ Digital Coupon (NFT) หรือสินทรัพดิจิทัล

ที่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ประกอบการ ในการร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ถือครอง “น้องสุขใจ” อีกทั้งยังเป็นการสร้าง Community ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถือครองน้องสุขใจอีกด้วย How to ตามเก็บน้องสุขใจ คือนำโทรศัพท์สแกน QR code บนป้าย Standee เพื่อเปิด CCC Wallet หรือเข้าไปที่ www.//ccc.omwallet.app จากนั้นตั้ง Pin ของ Wallet ตนเอง จากนั้นกดเปิด “Open New Wallet” (ในกรณีใช้งานครั้งแรก) กดไปที่ SCAN จากนั้น SCAN QR code บนป้าย Standy น้องสุขใจ เพื่อรับ NFT

สำหรับโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยศิลปะ วัฒนธรรม พร้อมสอดแทรกความสนุกสนานตามชื่อโครงการ ”SUKJAI SMART TRAVEL” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทย เป็นต้นแบบในการใช้ Digital Coupon บนเทคโนโลยี NFT (Non-Fungible Token) หรือการทำให้ภาพศิลปะกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของสะสมเมื่อไปเยือนในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ

ด้าน นายหรรษธร ศรีสุข ผู้บริหารโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL กล่าวว่า โครงการต้องการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยการร่วมมือกับองกรค์ต่าง ๆ ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ “น้องสุขใจ” เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเก็บน้องสุขใจในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด 77 จังหวัด

มากกว่านั้นยังทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก ที่นำเทคโนโลยี NFT มาสร้างระบบ Sharing Tokenomy หรือเรียกว่า ระบบการแบ่งปันโดยการใช้โทเคนเป็นตัวกลางในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว ในปี 2023 โครงการ SUKJAI SMART TRAVEL จะเริ่มทดลองกิจกรรมใน 5 จังหวัดแรกได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ระยอง, และขอนแก่น ในเฟสแรกทางโครงการ SUKJAI SMART TRAVEL จะทำการแจกน้องสุขใจ “Songkran Edition 2023” ในช่วงสงกรานต์ ทั้งหมด 5,550 ชิ้น ในรูปแบบ Random โดยแบ่งเป็นตัว Normal 5,000 ชิ้น, ตัว Rare 500 ชิ้น และตัว Super Rare 50 ชิ้น ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ใน 5 สถานที่ดังนี้ ถนนราชประสงค์-กรุงเทพฯ (1,110 ชิ้น) ถนนนิมมานเหมินท์ -เชียงใหม่ (1,110 ชิ้น) ถนนดีบุก-ภูเก็ต (1,110 ชิ้น) ถนนข้าวเหนียว-ขอนแก่น (1,110 ชิ้น) ถนนยมจินดา-ระยอง (1,110 ชิ้น)

โดยในวันที่ 30 เมษายน 2566 ผู้ที่ตามเก็บ น้องสุขใจ “Songkran Edition 2023” จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ให้กับตัวน้องสุขใจผ่าน Crypto City Connext Wallet โดยสามารถติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ในช่องทาง Facebook: สุขใจ Sukjai Smart Travel ในเฟสที่สอง: ทางโครงการจะทำการแจก SUKJAI SMART TRAVEL ในรูปแบบ “Community Edition 2023” ทั้งหมด 300,000 ชิ้น ใน 15 สถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนต่าง ๆ 5 จังหวัด ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2566 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: สุขใจ Sukjai Smart Travel Facebook: Crypto City Connext