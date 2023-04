นายอดิศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (Wilsonart) เปิดเผยว่า ในงานสถาปนิก’66 ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Wilsonart ประกาศความพร้อมขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาด ในอุตสาหกรรมวัสดุปิดผิวลามิเนตที่ผสานเทคโนโลยีจากสองวัฒนธรรมเพื่อคนเอเชีย ภายใต้บริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ปี 2499 และในปี 2541 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย

ซึ่งเป็นฐานผลิตใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงทวีปออสเตรเลีย โดยเมื่อปลายปี 2562 บริษัท Aica Kogyo ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางด้านเคมีวัสดุงานก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างตกแต่งภายในจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมมือกับ บริษัท Wilsonart ในการทำตลาดในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ Wilsonart & AICA จัดแสดงบูธ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้สนใจ รวมถึงนักออกแบบ โดยจัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ SURFACE DESIGN LOOK & TALK Innovative & Sustainable Solutions for Better Living “โลกเปลี่ยนไปเยอะกับสิ่งสัมผัสที่เปลี่ยนไป อยากรู้ไหมนักออกแบบคิดอย่างไร? ” ผู้ร่วมเสวนา อาทิ นายกฤต อภิบาลปฐมรัฐ Managing Director & Chief Architect / ARiA Design Architects Co., Ltd, ผศ.เสก สวัสดี รองคณบดีและประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายพลัช ไพนุพงศ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท That’s Ith Interior

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่

CERARL ผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ ป้องกันการลามไฟ และ มีออกแบบลวดลายที่มีความสวยงามใกล้เคียงกับวัสดุธรรมชาติ เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานผนังในที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือแม้แต่งานห้องน้ำ ติดตั้งที่ง่าย ทนทาน เหมาะสำหรับงานโครงการใหม่และงาน Renovate ในทุกรูปแบบ อาทิ Virutect ลามิเนตชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส ซึ่งนวัตกรรมหลากหลาย ทำให้ Wilsonart มั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับ การจัดแสดงนวัตกรรมภายในงานสถาปนิก’66 เป็นการเดินหน้าในปี 2023 ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “Wilsonart Infinity Connex” ที่ให้ความหมายถึงการออกแบบโดยเชื่อมต่อนวัตกรรมกับพื้นผิว ความกลมกลืนของธรรมชาติกับพื้นผิวสัมผัส และความยั่งยืน ผ่านแนวคิด Biophilic Design ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ใน Space ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์มาแรง ณ ขณะนี้